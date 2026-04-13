Власти предложили лишать свободы за незаконный оборот крипты в России

Незаконный оборот криптовалюты в России предложили наказывать лишением свободы на срок до семи лет, следует из поправок в Уголовный кодекс, которые рассматривались на правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть у РБК, их подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием инициативы).
Уголовный кодекс предлагается дополнить ст. 171.7 (незаконная организация обращения цифровой валюты). Она предусматривает «ответственность за деятельность по организации оборота цифровой̆ валюты без регистрации или лицензии Банка России», следует из документа. «Обязательный признак — общественно опасное последствие в виде причинения крупного ущерба (или извлечение дохода в крупном размере)», — уточняется там.
Поправки в УК были одобрены на заседании комиссии 13 апреля, сообщил источник РБК. Это подтвердил и источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.
За незаконную организацию оборота крипты в крупном размере предлагается наказывать:
либо штрафом в размере 100−300 тыс. руб. или дохода осужденного за один два года;
либо принудительными работами сроком до четырех лет;
либо лишением свободы сроком до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.
За организацию незаконного оборота крипты в особо крупном размере и в составе организованной группы санкции более серьезные: нарушителям может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного в течение пяти лет. Статья предусматривает также наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет.
«Под незаконным оборотом криптовалюты понимается деятельность по организации обращения цифровой валюты с нарушением требований законодательства РФ», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Под крупным в новой статье о незаконном обороте крипты будет подразумеваться ущерб от 3,5 млн руб., под особо крупным — от 13 млн руб., следует из текста проекта.
Предварительное расследование нарушений, описанных в статье, будет осуществляться следователями Следственного комитета и ФСБ.
Законопроект предполагает, что поправки в Уголовный кодекс вступят в силу с 1 июля 2027 года.
Ранее в Госдуму уже были внесены поправки в УК и Кодекс об административно-правовых нарушениях (КоАП), предусматривающие наказание за нарушение в сфере обмена криптовалюты и за незаконный майнинг (добычу криптовалюты).
Обменники предлагается наказывать за превышение ограничений, установленных для неквалифицированных инвесторов (о каких именно ограничениях идет речь, в проекте поправок не уточнятся). Согласно предложенным поправкам в КоАП, компаниям-нарушителям будет грозить штраф в размере от 700 тыс. до 1 млн руб., а должностным лицам организаций, допустивших такие нарушения, — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на один-два года.
Для незаконных майнеров предлагается ввести уголовную ответственность. В случае если их деяния причинили крупный ущерб (от 3,5 млн руб.), им будет грозить либо штраф в размере 1,5 млн руб., либо принудительные, либо обязательные работы. Если ущерб особо крупный (от 13,5 млн руб.), в этом случае предусмотрено уже лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 400 тыс. руб., либо штраф от 500 тыс. до 2,5 млн руб., либо принудительные работы сроком до пяти лет. Предполагается, что этот пакет поправок в УК и КоАП тоже вступит в силу с 1 июля 2027 года.
Основное же регулирование криптовалюты может вступить в силу уже с 1 июля 2026 года. Соответствующий законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» был внесен в Госдуму 1 апреля. В документе перечисляются основные участники будущего криптовалютного рынка: это и уже существующие биржи, брокеры, управляющие компании и депозитарии, и новые игроки рынка — обменники, которым нужно будет получить лицензии ЦБ. Обменники будут проводить только безналичные расчеты, пояснял первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в эфире Радио РБК.
