В подмосковном Раменском в этом году откроют обновленную набережную

Набережную Борисоглебского озера в городе Раменское Московской области откроют после масштабного обновления уже в этом году. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Набережная Борисоглебского озера — один из ключевых проектов благоустройства в Московской области. В рамках обустройства там появятся смотровая беседка, зона тихого отдыха, пешеходные дорожки, лыжная трасса и городской солярий.
Сейчас в парке устанавливают ограждения, скамейки и урны, обустраивают освещение. Все будет выдержано в едином стиле старинной усадьбы Раменское. Ожидается, что место станет одной из самых популярных точек притяжения жителей и гостей округа. На объекте трудятся более 10 рабочих и спецтехника. Завершающим этапом работ станет озеленение территории.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.