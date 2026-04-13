Воронежцу, упавшему с самоката на бордюр, восстановили кости лица

Несчастный случай произошел с воронежцев в городе на Неве: молодой парень на электросамокате врезался в бордюр на большой скорости и ударился головой при падении. Когда его привезли в больницу, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом костей лицевого скелета, но его выписали на лечение домой.