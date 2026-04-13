Воронежцу, упавшему с самоката на бордюр, восстановили кости лица

Мужчину, пострадавшего в Санкт-Петербурге, вылечили в Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай произошел с воронежцев в городе на Неве: молодой парень на электросамокате врезался в бордюр на большой скорости и ударился головой при падении. Когда его привезли в больницу, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом костей лицевого скелета, но его выписали на лечение домой.

Вернувшись в Воронеж, мужчина с жалобами на головную боль и слабость пришел в облбольницу. Врачи оториноларингологического отделения выявили у пациента стремительно развивающееся воспаление лобной пазухи. И провели комбинированную операцию: санировали область воспаления, восстановили стенки лобной пазухи.

— Оториноларингологи, подобрали и сопоставили фрагменты кости пациента для восстановления стенки лобной пазухи. Особое внимание уделили реконструкции правильной формы лицевого скелета, необходимой не только для сохранения эстетического облика, но и для снижения рисков возникновения осложнений в будущем, — сообщили в ВОКБ № 1. — После операции пациент быстро восстановился, его уже выписали.