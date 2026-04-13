Авария в ходе лунной миссии «Аполлон-13» произошла 56 лет назад

Экипаж включил питание всех систем «Водолея», проверил их работоспособность, а Ловелл провел прямую телетрансляцию, показывая интерьер двух кораблей. Правда, трансляция в тот раз шла без зрителей, поскольку ни один из телеканалов ее не показывал, и жене Ловелла пришлось идти в зал для важных гостей центра управления полетами, чтобы посмотреть на мужа. Трансляция подошла к финалу, Хейз заканчивал выключение «Водолея» после проверок, а Суайгерт только что завершил небольшой маневр, развернув корабль в более удобное положение для фотографирования кометы Беннетта. Словом, это была обычная космическая рутина.