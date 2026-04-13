Валерия Карпина заметили на матче «Ростов» — «Спартак»

Главный тренер сборной России побывал на матче между ФК «Ростов» и «Спартак».

Источник: Комсомольская правда

На матче между ФК «Ростов» и «Спартак» присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Об этом сообщает портал championat.com.

Напомним, матч в рамках РПЛ состоялся на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону) вчера, 12 апреля. Игра завершилась со счетом 1:1. Первый год на 8-й минуте встречи забил Роман Зобнин. Ответный гол с пенальти на 42-й минуте реализовал Мохаммад Мохебби.

Напомним, Валерий Карпин тренировал футболистов ФК «Спартак» с 2012 по 2014 год, а в ФК «Ростов» спортивный наставник работал с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год.

