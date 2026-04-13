Аграриям Красноярского края возместят часть затрат на производство молока

В Минсельхозе Красноярского края подвели итоги отбора среди получателей субсидий на поддержку производства молока.
Помощь получат 33 хозяйства, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 43,8 млн рублей.
На дополнительный коэффициент к ставке субсидирования могут рассчитывать хозяйства, у которых в 2025 году увеличился валовой надой, молочная продуктивность составила свыше 5 тыс. кг на одну корову, а также застраховано поголовье.
«Помимо этого федерального направления, в крае действуют и другие меры госпомощи, которые способствуют развитию животноводства. Предприятиям предлагают поддержку на племенной скот — субсидии по этому направлению на общую сумму 85 млн рублей в этом году получат 11 хозяйств. Также аграрии могут рассчитывать на субсидии на содержание сельхозживотных и на переработку молока. Отборы по этим направлениям планируем провести в апреле», — рассказал министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.
Ежегодно в хозяйствах региона производится более 600 тыс. тонн молока. По валовому производству молока край входит в тройку лидеров в Сибирском федеральном округе. По данным Росстата, по этому показателю регион на втором месте после Новосибирской области и Алтайского края. Второе место среди сибирских регионов по продуктивности коров в сельхозорганизациях. Средний надой в 2025 году в сельхозорганизациях составил 7 882 кг — плюс 358 кг к уровню 2024 года.