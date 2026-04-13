Аграриям Красноярского края возместят часть затрат на производство молока

«Помимо этого федерального направления, в крае действуют и другие меры госпомощи, которые способствуют развитию животноводства. Предприятиям предлагают поддержку на племенной скот — субсидии по этому направлению на общую сумму 85 млн рублей в этом году получат 11 хозяйств. Также аграрии могут рассчитывать на субсидии на содержание сельхозживотных и на переработку молока. Отборы по этим направлениям планируем провести в апреле», — рассказал министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.