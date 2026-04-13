Более 670 человек пострадали в Муроме от кишечной инфекции

Количество заболевших острой кишечной инфекций во Владимирской области выросло до 677 человек, почти половина из них — дети.

Источник: РБК

В Муроме с 7 по 13 апреля от кишечной инфекции пострадали 677 человек, в том числе 318 детей, сообщила пресс-служба правительства Владимирской области. Власти оценивают ситуацию как стабильную.

«Амбулаторная помощь оказана 573 людям, из которых 272 — дети. Отметим, что из общего объема изученных проб норовирус обнаружен в 36 случаях, остальные классифицируются как острая кишечная инфекция», — говорится в сообщении в Max.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Из медицинских учреждений были выписаны 46 пациентов.

«Губернатор Александр Авдеев поручил усилить контроль за ситуацией: взять дополнительные пробы воды, в том числе из родников округа, проверить состояние коммуникаций», — добавили в правительстве региона.

Сообщения о росте числа заболеваний острой кишечной инфекцией жителей Мурома появились 9 апреля. Тогда стало известно, что в больницы обратились более 200 человек. Госпитализированы были 30 детей и 26 взрослых.

В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области считают, что причиной массового отравления могла стать вода. Ведомство начало расследование. В комментарии «Зебра ТВ» представитель регионального Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди сообщила, что у заболевших и в водопроводной воде нашли норовирус второго типа.

Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус (одна из разновидностей энтеровирусов, относится к семейству Calviviridae). Норовирусная инфекция крайне заразна. Она характеризуется рвотой, диареей, тошнотой и болями в животе.

Следственный комитет 9 апреля возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса). Прокуратура Владимирской области взяла на контроль установление причин отравления.

10 апреля губернатор области Александр Авдеев встретился с главой Муромского муниципалитет и обсудил обстановку в округе. По его словам, вспышка кишечной инфекции была зафиксирована не только в Муроме, но и в Нижегородской области. В регионе начались прививочные мероприятия.

