Более 670 человек пострадали в Муроме от кишечной инфекции

10 апреля губернатор области Александр Авдеев встретился с главой Муромского муниципалитет и обсудил обстановку в округе. По его словам, вспышка кишечной инфекции была зафиксирована не только в Муроме, но и в Нижегородской области. В регионе начались прививочные мероприятия.