Более 670 человек пострадали в Муроме от кишечной инфекции

В Муроме с 7 по 13 апреля от кишечной инфекции пострадали 677 человек, в том числе 318 детей, сообщила пресс-служба правительства Владимирской области. Власти оценивают ситуацию как стабильную.
«Амбулаторная помощь оказана 573 людям, из которых 272 — дети. Отметим, что из общего объема изученных проб норовирус обнаружен в 36 случаях, остальные классифицируются как острая кишечная инфекция», — говорится в сообщении в Max.
Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Из медицинских учреждений были выписаны 46 пациентов.
«Губернатор Александр Авдеев поручил усилить контроль за ситуацией: взять дополнительные пробы воды, в том числе из родников округа, проверить состояние коммуникаций», — добавили в правительстве региона.
Сообщения о росте числа заболеваний острой кишечной инфекцией жителей Мурома появились 9 апреля. Тогда стало известно, что в больницы обратились более 200 человек. Госпитализированы были 30 детей и 26 взрослых.
В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области считают, что причиной массового отравления могла стать вода. Ведомство начало расследование. В комментарии «Зебра ТВ» представитель регионального Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди сообщила, что у заболевших и в водопроводной воде нашли норовирус второго типа.
Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус (одна из разновидностей энтеровирусов, относится к семейству Calviviridae). Норовирусная инфекция крайне заразна. Она характеризуется рвотой, диареей, тошнотой и болями в животе.
Следственный комитет 9 апреля возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса). Прокуратура Владимирской области взяла на контроль установление причин отравления.
10 апреля губернатор области Александр Авдеев встретился с главой Муромского муниципалитет и обсудил обстановку в округе. По его словам, вспышка кишечной инфекции была зафиксирована не только в Муроме, но и в Нижегородской области. В регионе начались прививочные мероприятия.
