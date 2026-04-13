Причиной конфликта в школе № 14 Дзержинска стало плохое поведение учеников

Причиной конфликта между учителем труда и старшеклассниками в школе № 14 в Дзержинске стало некорректное поведение учеников. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в городском департаменте образования.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что трудовик напал на курящих подростков в коридоре школы. Учитель сделал старшеклассникам замечание, которое они проигнорировали и оскорбили педагога. После этого он повалил учеников и скрутил.
В дзержинском департаменту обзования уточнили, что школьники ругались матом и оскорбляли учителя. Действия трудовика в департаменте также назвали неправомерными.
«Учителю следовало незамедлительно сообщить о произошедшей ситуации руководству школы для проведения дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.
Руководство школы провело беседы с учениками, участвовавшими в конфликте, и их родителями. С трудовика взяли объяснительную записку. Мальчик извинился перед учителем, у его родителей нет претензий к школе. На заседании педагогического совета определят меры в отношении других участников конфликта.
В министерстве образования Нижегородской области держат ситуацию на особом контроле.
