В Красноярске людей с деменцией и их родственников зовут на бесплатные встречи в альцкафе

Красноярцам рассказали о бесплатных встречах людей с деменцией и их родственников в альцкафе «Незабудка».

Красноярцам рассказали о бесплатных встречах людей с деменцией и их родственников в альцкафе «Незабудка».

Альцкафе — это специальный формат поддержки, распространенный в Европе. Идею адаптировал и реализовал фонд «Альцрус». Сейчас в стране действует 11 таких «Незабудок». В Красноярске встречи проходят на улице Красномосковской, 42 в волонтерском центре «Доброе дело».

Гостям организуют чаепития, танцы под песни прошлых лет, мастер-классы и выступления артистов.

Для родственников, которые круглосуточно ухаживают за больными, это возможность отвлечься, пообщаться с людьми в похожей ситуации и снизить эмоциональное напряжение. Для самих людей с деменцией — шанс сохранить социальные навыки, не чувствовать себя изолированными и наладить контакт с близкими.

Очередная встреча состоится 25 апреля в 11:00. Требуется предварительная регистрация.

