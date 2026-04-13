Триумфальную арку в Нижнем Новгороде намерены восстановить в 2026 году

Власти намерены завершить работы по восстановлению триумфальной арки в 2026 году. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, останцы сооружения 19 века обнаружили на улице Советской. После этого решили восстановить арку и открыть рядом с ней музей трамваев. Стоимость работ весной 2025 года оценили в 315 млн рублей.
Летом 2025 года был заключен муниципальный контракт с АО «ТСНРУ» на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство выставочного пространства с восстановлением арки. Сейчас подрядчик выполняет проектно-изыскательные работы.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Владислав Егоров предложил открыть Музей воинской славы в Нижнем Новгороде вместо восстановления Триумфальной арки.