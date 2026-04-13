Назаровская ГРЭС стала бронзовым призером регионального фестиваля ГТО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда Назаровской ГРЭС завоевала 3-е место на региональном фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Красноярского края в группе «Производство и строительство».
В состав команды, отправившейся представлять предприятие в краевую столицу, вошли: Виктор Дурнев, Николай Огородников, Евгений Горбачёв, Иван Москалёв, Ксения Алтухова, Анна Кирсанова и Светлана Беляева. Энергетики уже пятый раз подряд побеждают на муниципальном этапе фестиваля ГТО среди трудовых коллективов Назаровского округа, что дает возможность для участия в региональном этапе.
За звание лучших боролись 34 команды со всего Красноярского края. Перед спортсменами стояла чёткая цель — подняться на пьедестал. Упорные тренировки, слаженность и воля к победе помогли реализовать задуманное: команда Назаровской ГРЭС стала бронзовым призером. Напомним, что в прошлом году энергетики заняли четвёртое место на региональном фестивале ГТО и стали победителями в номинации «В шаге от награды».
Чтобы добиться успеха, участникам нужно было набрать максимальное количество баллов в личных зачётах: каждый член команды выполнял комплекс упражнений, входящих в нормативы ГТО. Спортсмены состязались в следующих дисциплинах: гибкость, отжимания (подтягивания), упражнения на пресс, бег на 1 000 и 2 000 метров.
«В этом году Назаровской ГРЭС — 65 лет. Для нас это особый праздник, поэтому мы приложили все усилия, чтобы проявить себя и привезти домой призовое место», — поделился старший инспектор по охране труда и технике безопасности Назаровской ГРЭС Николай Огородников. В своей возрастной группе Николай показал выдающийся результат: в трёх дисциплинах он набрал по 100 баллов — это лучший показатель среди участников команды.
Помимо личных зачётов, организаторы провели командную эстафету среди всех участников команд. В ней назаровские энергетики проявили не только физическую выносливость, но и смекалку, что позволило им закрепиться в тройке лидеров и завоевать бронзу и в этом виде состязаний.
«Соперники действительно оказались сильными, уровень подготовки спортсменов очень высокий. Но именно такие испытания закаляют команду и мотивируют нас ещё усерднее готовиться к новым стартам. Осенью большинство наших спортсменов войдёт в сборную города Назарово — и мы постараемся показать там ещё более достойный результат!», — рассказал мастер котлотурбинного цеха Назаровской ГРЭС Евгений Горбачев.
Спорт занимает важное место в жизни назаровских энергетиков. На предприятии созданы все условия для поддержания здорового образа жизни: функционирует спортзал, где сотрудники могут заниматься в любое время тренировками, доступен бассейн для плавания и оздоровительных занятий. Круглый год проводится спартакиада среди цехов. Сотрудники активно участвуют в городских и краевых соревнованиях. Яркий пример — недавний чемпионат по мини футболу западной группы, где команда ГРЭС уверенно заняла первое место.