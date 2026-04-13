Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске построили школу имени 80-летия Великой Победы

В ней есть столовая, актовый и спортивный залы, бассейн и хореографический класс.

Источник: Национальные проекты России

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил готовность новой школы № 58 имени 80-летия Великой Победы к открытию. Учреждение возвели по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.

Здание состоит из девяти корпусов и имеет два отдельных входа: для начальной и для средней школы. В ходе осмотра мэр посетил кабинет химии: там установили современное оборудование, и в ближайшее время разместят интерактивную таблицу Менделеева с подсветкой. Кабинет психолога также полностью оснащен для комфортной работы как с группами, так и индивидуально. В школе обустроены столовая с обеденным залом на 720 мест, просторный актовый зал на 548 зрителей, бассейн, хореографический класс и спортзал.

«Сегодня проверили готовность новой школы на улице Ярославского к приему учеников. Подрядчик ответственно подошел к работе, и объект сдан в срок. Ребята будут получать здесь не только основное, но и дополнительное образование в полном объеме. Компании-партнеры уже включились в профориентационную работу. Поэтапно будем наращивать численность учеников, и уверен, что уже к Новому году она превысит проектную. У школы большое будущее. Но чтобы путь к знаниям был комфортным, поручил коллегам в ближайшее время привести в порядок прилегающие дороги и остановку — подъезд должен быть удобным и безопасным», — отметил Руслан Болотов.

Сейчас в учебном заведении сформировано 28 классов, в которых будут учиться 735 детей. К 1 сентября количество школьников достигнет 1550, а состав педагогического коллектива расширят до 92 учителей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.