80 нижегородских библиотек поучаствуют в акции «Библионочь»

Желающие смогут посетить мастер-классы по народным ремеслам и созданию талисманов, украшений, элементов национального костюма, творческие встречи с писателями, выступления ансамблей народной песни и танца и даже рок-концерт. Кроме того, будут организованы фотосессии в национальных костюмах, показ мод и видеосалоны с фильмами о культуре народов России.