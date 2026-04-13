80 нижегородских библиотек поучаствуют в акции «Библионочь»

В субботу, 18 апреля, в Нижнем Новгороде пройдет ежегодная всероссийская акция «Библионочь» (6+). Об этом рассказал в соцсетях мэр города Юрий Шалабаев.
В этом году «Библионочь» состоится в 15-ый раз. В Нижнем Новгороде к акции присоединятся 80 библиотек. Она пройдет под девизом: «Единство народов — сила России».
«Эта тема особенно близка нашему многонациональному Нижнему, на территории которого проживает более 115 различных национальностей», — отметил Юрий Шалабаев.
Желающие смогут посетить мастер-классы по народным ремеслам и созданию талисманов, украшений, элементов национального костюма, творческие встречи с писателями, выступления ансамблей народной песни и танца и даже рок-концерт. Кроме того, будут организованы фотосессии в национальных костюмах, показ мод и видеосалоны с фильмами о культуре народов России.
Ранее на сайте pravda-nn.ru библиотекарь Дарья Некрасова назвала 6 интересных книг о книжных магазинах.