В Пермском крае стартовала неделя донорства крови и костного мозга

В России началась тематическая неделя, посвящённая популяризации донорства крови и костного мозга. Она проводится в преддверии Национального дня донора, который ежегодно отмечают 20 апреля.
Донорство даёт возможность помочь незнакомым людям и буквально спасти жизнь. В последние годы всё больше граждан решаются стать донорами, благодаря чему запасы крови в стране постепенно увеличиваются.
Медики подчёркивают, что донорская кровь остаётся важнейшим ресурсом. Она необходима при операциях и лечении тяжёлых заболеваний, а также для пациентов, которым требуется регулярное переливание компонентов крови.
Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов, если у него нет противопоказаний. При этом существуют ограничения: мужчины могут сдавать кровь до пяти раз в год, женщины — до четырёх, с обязательным перерывом не менее 60 дней между процедурами.
Для сдачи крови потребуется паспорт. Донором может быть как гражданин России, так и человек, законно проживающий в стране не менее года. После процедуры участникам выдают справку на два оплачиваемых выходных дня и предоставляют компенсацию на питание.
Перед донацией важно правильно подготовиться. Сдавать кровь можно не натощак, однако за день до процедуры следует отказаться от жирной, жареной и острой пищи, а также ряда продуктов, включая мясо, молочные изделия и шоколад. Рекомендуется пить сладкий чай, соки и есть лёгкую пищу. За двое суток запрещён алкоголь, а за трое — приём некоторых лекарств.
Обследование проходить заранее не нужно — все необходимые проверки выполняются в день обращения. Специалисты также советуют взять с собой воду и надеть удобную одежду.
Особое внимание уделяется донорству костного мозга. Для пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями трансплантация стволовых клеток часто становится единственным шансом на жизнь. Донорство в этой сфере является добровольным, бесплатным и анонимным.
С 2022 года в стране действует федеральный регистр доноров костного мозга. Вступить в него могут люди от 18 до 35 лет без серьёзных заболеваний. Для этого необходимо подать заявку, заполнить анкету и сдать образец крови для типирования.
К Национальному дню донора по всей стране готовятся специальные мероприятия. В частности, в Перми планируется проведение крупной акции по сдаче крови, подробности которой объявят позже.
Кроме того, в 2026 году проходит всероссийская акция «Код донора. Единство народов России». Её цель — не только увеличить запасы крови, но и объединить людей разных профессий и культур вокруг идеи помощи и спасения жизни.