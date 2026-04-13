В Пермском крае стартовала неделя донорства крови и костного мозга

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов, если у него нет противопоказаний. При этом существуют ограничения: мужчины могут сдавать кровь до пяти раз в год, женщины — до четырёх, с обязательным перерывом не менее 60 дней между процедурами.