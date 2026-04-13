Жителей Челябинской области пригласили стать донорами крови

Кровь и её компоненты ежедневно требуются пострадавшим в ДТП, пациентам после сложных операций, женщинам при родах и тяжёлых осложнениях беременности. Есть и те, кому переливания необходимы постоянно — например, при тяжёлой анемии, гемофилии или заболеваниях почек. В таких ситуациях доноры становятся настоящими спасителями, рассказали в региональном Центре медицинской профилактики.
— Стать донором — это осознанный выбор человека, который хочет сделать мир чуточку лучше. Донация занимает всего час вашего времени, но может спасти чью-то жизнь, — рассказала главный врач ЧОЦОЗ МП Ольга Агеева.
Сдача крови в объёме до 500 мл безопасна для здоровья. Более того, регулярные донации положительно влияют на организм: активизируют кроветворение, способствуют обновлению клеток и даже улучшают эмоциональное состояние.
Отдельное внимание уделяется донорству костного мозга. Этот орган играет ключевую роль в образовании клеток крови. При серьёзных заболеваниях, таких как лейкоз или апластическая анемия, пациентам может помочь только трансплантация от совместимого донора.
Стать донором может практически любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет с весом не менее 50 килограммов и хорошим самочувствием. В Центре медицинской профилактики напомнили, что перед процедурой проводится обязательное обследование, чтобы убедиться в безопасности для донора и реципиента.
Тем, кто хочет присоединиться к донорскому движению, предлагают обратиться в Челябинскую областную станцию переливания крови. Там можно получить подробную консультацию и сделать первый шаг к тому, чтобы помочь другим.
Ранее челябинский психолог рассказал, как перестать бояться стать донором.