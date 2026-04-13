Сбербанк и Wildberries предупредили о сложностях с доступом к приложениям

Сбербанк работает над обеспечением доступа к приложению при ограничениях мобильного интернета, сообщили РБК в пресс-службе. Там подчеркнули, что системы банка «работают в штатном режиме».
«По не зависящим от Сбербанка причинам в некоторых регионах России могут быть сложности с использованием приложения из-за перебоев с мобильным интернетом. Мы работаем над тем, чтобы доступ в приложение был и при ограничениях мобильного интернета. При этом основные операции доступны пользователям через СМС-команды на номер 900», — заявили там.
Пользователи в России до этого пожаловались на проблемы с доступом к приложению Сбербанка, а также маркетплейса Wildberries, следует из данных портала Detector404.
В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) допустили, что это может быть связано с проблемами с интернетом. «Недоступность сервисов у отдельных пользователей может быть связана с временными сложностями с интернет-соединением. Просим по возможности использовать стационарные источники интернет-соединения. Ситуация находится на особом контроле технических служб», — рассказали РБК там.
3 апреля клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при оплате его картой. При попытке совершить перевод в банковском приложении появлялось уведомление: «Перевести деньги пока нельзя». На работу сервиса также пожаловались пользователи. По данным сервиса «Сбой.рф», поступило как минимум 1 тыс. жалоб. В пресс-службе банка позже сообщили об устранении сбоев в работе.
