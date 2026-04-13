Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбербанк и Wildberries предупредили о сложностях с доступом к приложениям

В Сбербанке и Wildberries сообщили, что перебои с доступом к их приложениям могут быть связаны с проблемами с интернетом. В «Сбере» рассказали о работе над тем, чтобы доступ к приложению был и при ограничении мобильного интернета.

Источник: РБК

Сбербанк работает над обеспечением доступа к приложению при ограничениях мобильного интернета, сообщили РБК в пресс-службе. Там подчеркнули, что системы банка «работают в штатном режиме».

«По не зависящим от Сбербанка причинам в некоторых регионах России могут быть сложности с использованием приложения из-за перебоев с мобильным интернетом. Мы работаем над тем, чтобы доступ в приложение был и при ограничениях мобильного интернета. При этом основные операции доступны пользователям через СМС-команды на номер 900», — заявили там.

Пользователи в России до этого пожаловались на проблемы с доступом к приложению Сбербанка, а также маркетплейса Wildberries, следует из данных портала Detector404.

В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) допустили, что это может быть связано с проблемами с интернетом. «Недоступность сервисов у отдельных пользователей может быть связана с временными сложностями с интернет-соединением. Просим по возможности использовать стационарные источники интернет-соединения. Ситуация находится на особом контроле технических служб», — рассказали РБК там.

3 апреля клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при оплате его картой. При попытке совершить перевод в банковском приложении появлялось уведомление: «Перевести деньги пока нельзя». На работу сервиса также пожаловались пользователи. По данным сервиса «Сбой.рф», поступило как минимум 1 тыс. жалоб. В пресс-службе банка позже сообщили об устранении сбоев в работе.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше