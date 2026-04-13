На дороге Уфа — Аэропорт сняли 2 км старого асфальта

В минувшие выходные стартовал ремонт на дороге Уфа — Аэропорт. Ремонту подлежит участок от КПМ до ТЦ «Дачник» в направлении выезда из города. Другая половина дороги была отремонтирована в прошлом году.
На сегодня дорожники сняли старый асфальт на 2-километровом участке. Фрезерование выполняется в две смены с 10 до 17 часов и с 21 до 7 часов. Во время работ движение от магазина «Дачник» до стелы на выезде из Уфы будет частично ограничено.
Укладывать асфальт будут в ночное время: с 22 до 7 часов, сообщили в пресс-службе мэрии.