Психолог Ольховик назвал Усольцевых будущими героями мистического детектива

О семье Усольцевых, которая пропала осенью прошлого года в Красноярском крае, могут написать детектив, так как их история пропажи — это готовый материал для сценаристов, заявил в беседе с «РГ» психолог Антон Ольховик.
«Их историю можно развивать как в сторону детектива, так и в сторону мистики. А если, дай бог, Усольцевых найдут, кто знает, у истории может появиться и другой жанр, — добавил наш собеседник. — К примеру, по ЧП на перевале Дятлова снято очень много документалок и сериалов».
Психолог добавил, что для реализации этого должно пройти время, чтобы прояснились обстоятельства истории. Также важно учесть морально-нравственную составляющую: выпускать книгу или кино неэтично по отношению к родным семьи, подчеркивает эксперт.
История пропавших Усольцевых до сих пор обрастает множеством слухов. Как объясняет психолог Антон Ольховик, в науке это называется эффектом Зейгарник, когда незавершенное действие удерживается в памяти сильнее завершенного. «Это работает как незакрытый гештальт: нет тел, нет ясной версии с доказательствами, нет финальной точки», — сказал психолог.
По мнению психолога, самый главный фактор сопереживания и внимания — это судьба пятилетней дочери Усольцевых. «Одна мысль о том, что такой ребенок потерялся в лесу, сразу активирует наши родительские инстинкты, хочется прийти на помощь, защитить, разобраться», — отметил Антон Ольховик.
Семью продолжают искать до сих пор. С таянием снега запланировано возвращение поисковых групп и волонтеров, у которых впереди масштабные мероприятия не только в тайге, но и в окрестностях.