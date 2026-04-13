Ивана Калмыкова назначили новым ректором КУПНО

Корпоративный университет правительства Нижегородской области был основан в 2020 году как центр, ориентированный на совершенствование государственной службы в регионе. Его ключевые задачи включают подготовку нового поколения государственных служащих, оптимизацию работы органов власти, внедрение инновационных методик обучения и развития, постоянное улучшение управленческих практик с использованием принципов бережливого производства, а также выявление и поддержку перспективных сотрудников и формирование современной корпоративной культуры.