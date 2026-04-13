Ивана Калмыкова назначили новым ректором КУПНО

Иван Калмыков назначен ректором Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Он является одним из основателей университета и ранее занимал пост проректора. Об этом сообщили в пресс-службе губернатораи правительства Нижегородской области.
Калмыков окончил исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, является кандидатом исторических наук. Он также был финалистом управленческого конкурса «Лидеры России» в категории «Наука». Его авторству принадлежит ряд книг и публикаций, посвященных истории и краеведению Нижегородской области.
До своей работы в КУПНО Иван Калмыков возглавлял региональное отделение «Молодой Гвардии», работал в Законодательном собрании Нижегородской области и преподавал в высших учебных заведениях города. Он также занимал должность заместителя министра кадровой и молодежной политики региона.
Калмыков принимал активное участие в запуске федеральной программы «ГосСтарт», благодаря которой Нижний Новгород стал площадкой для ежегодного обучения тысяч молодых государственных служащих из разных регионов России.
Корпоративный университет правительства Нижегородской области был основан в 2020 году как центр, ориентированный на совершенствование государственной службы в регионе. Его ключевые задачи включают подготовку нового поколения государственных служащих, оптимизацию работы органов власти, внедрение инновационных методик обучения и развития, постоянное улучшение управленческих практик с использованием принципов бережливого производства, а также выявление и поддержку перспективных сотрудников и формирование современной корпоративной культуры.
Ранее Иван Калмыков рассказал нижегородцам, как горьковчане помогли отстоять советское небо. Во время Великой Отечественной войны Горький дал фронту каждый четвёртый самолёт-истребитель, около 9000 авиамоторов, свыше 22 тыс.