Под Волгоградом простятся с легендой волжских шашек Иваном Поминчуком

Главный тренер сборной Волгоградской области по шашкам Иван Поминчук ушел из жизни в городе Волжском. Ему было 78 лет.
Шашкам он посвятил всю свою жизнь. И не только сам играл блистательно, но и зажигал любовь к этой игре в сердцах своих учеников.
«Иван Андреевич был ярчайшим примером активного долголетия. Он участвовал в соревнованиях как спортсмен, занимался судейством, в том числе, на всероссийском уровне. Еще в марте он в составе сборной региона принимал участие в чемпионате России по шашкам», — рассказывают в облспорткомитете.
Под руководством тренера выросло не одно поколение мастеров спорта, кандидатов в мастера и разрядников, победителей городских, областных и межрегиональных соревнований.
«Благодаря его неиссякаемой энергии региональные шашки пережили возрождение. А в 2026 году именно благодаря инициативе Ивана Андреевича в Волгоградской области состоялись всероссийские соревнования по русским шашкам», — дополняют в комитете.
Ивана Поминчука отпоют 14 апреля в церкви святых Новомучеников и Исповедников Российских в 10:00.
