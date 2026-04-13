Накрытых лавиной в Дагестане мать с сыном спасли спустя восемь часов

Женщину с ребенком вытащили из-под снега в селе Шайтли Дагестана после того, как людей накрыла лавина утром 13 апреля, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Их доставили в районную больницу», — сказал собеседник РБК.
По данным SHOT, мать и семилетний сын сидели под снегом в течение восьми часов. Женщина получила множественные переломы, ее госпитализируют. С мальчиком все в порядке.
Прокуратура в Дагестане начала проверку.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.
