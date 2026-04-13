В больницах Москвы запустили проект по использованию роботов-курьеров

Московские больницы начали в пилотном режиме использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови, сообщил в своем канале в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин. Эксперимент проходит при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Электронных помощников компании «Яндекс» тестируют на территории городских клинических больниц № 15 имени О. М. Филатова и № 1 имени Н. И. Пирогова. Перед запуском роботов специалисты проработали все необходимые маршруты с точками остановок и расчетным временем доставки. Сотрудники стационаров, прошедшие обучение по использованию такого оборудования, управляют им с помощью смартфонов.
«Роботы курсируют между больничными корпусами. Они доставляют пробы биоматериалов и расходные материалы в лабораторию, а также могут отвезти лекарства из аптеки на территории больницы — в отделение. Для этого сами строят маршрут, объезжая препятствия и доставляя груз в целости в любую погоду», — пояснил Сергей Собянин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.