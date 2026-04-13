Анапа ждет до 3,5 млн туристов в 2026 году после открытия пляжей

Открытие пляжей в Анапе, закрытых с декабря 2024 года из-за разлива мазута в Керченском проливе, может привлечь до 3,5 млн туристов в 2026 году. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
В 2025 году курорт принял около 2,2 млн отдыхающих — на 50% меньше обычного. В докризисном 2024 году Анапа принимала 4,5 млн туристов.
По данным на январь-апрель 2026 года, темпы бронирования выросли на 40−50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ромашкин отмечает: рост связан с ожиданиями туристов и подтверждением властей, что купание будет разрешено.
Пока Анапа дешевле конкурентов — Крыма, Геленджика и Сочи — на 15−20%. Но при официальном открытии пляжей цены могут быстро выровняться.
Ранее сообщалось, что подготовка идет в штатном режиме, пляжи надеются открыть в Анапе до 1 июня.