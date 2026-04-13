Лучшие набережные России: самые красивые места для прогулок и отдыха

Набережные — важные элементы городского пространства. Они притягивают внимание местных жителей и туристов, появляются в художественных фильмах и становятся визитными карточками многих российских городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Самары и Благовещенска. В последние годы набережные активно благоустраивают. Там появляются арт-объекты, велодорожки, скамейки, беседки, открываются кафе. Гуляют у воды не только летом: зимой на берегу заливают катки, устраивают праздники и мероприятия. Расскажем о самых интересных, живописных и популярных набережных России.
Где самые красивые виды и панорамыСамые длинные и необычные набережные РоссииАрхитектура и атмосфера: чем отличаются набережные РоссииЧасто задаваемые вопросыЗаключение.
Где самые красивые виды и панорамы.
1. Москва.
Навигации вдоль Софийской набережной в Москве. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости.
Каждый житель России хотя бы раз видел каноничную панораму на Московский Кремль. С Софийской набережной открывается вид на Кремлевскую набережную — одно из самых узнаваемых мест столицы. Всего в Москве более 50 набережных. Знаменитая высотка на Котельнической набережной у впадения Яузы в Москву-реку — образец сталинского ампира, престижный дом для советской элиты. А на Пресненской набережной находится деловой центр «Москва-Сити» с небоскребами в стиле хай-тек (лучший вид — с набережной Тараса Шевченко).
Почти все московские набережные имеют выразительную архитектурную доминанту. Москворецкая набережная протянулась вдоль парка «Зарядье», ее символ — Парящий мост. Бережковская набережная — индустриальные пейзажи в стиле конструктивизма. А напротив — Новодевичий монастырь в стиле московского нарышкинского барокко на одноименной набережной. Есть и зеленые набережные для неспешных прогулок в тени деревьев: Пушкинская возле Парка Горького, Воробьевская и Филевская.
2. Санкт-Петербург.
Государственный Эрмитаж и набережная на закате. Фото: iStock.
В Северной столице именно набережные формируют архитектурный ансамбль исторического центра. Дворцовая набережная с Зимним дворцом, набережная Стрелки Васильевского острова с Ростральными колоннами и Университетская набережная, где расположены главные корпуса СПбГУ, — визитные карточки Северной Венеции. С этих точек открываются красивые панорамы, а разводы мостов давно стали петербургским брендом.
Большинство известных зданий и памятников в центре Санкт-Петербурга находятся на набережных. Набережные реки Мойки, канала Грибоедова и Фонтанки — архитектурные сокровищницы с огромным количеством достопримечательностей. Всего в Санкт-Петербурге более 100 набережных, их общая протяженность — свыше 150 км.
3. Самара.
Памятник Ладье на набережной Волги в Самаре. Авторы: архитекторы Анатолий Янкин и Игорь Галахов. Фото: iStock.
Самарская набережная — одна из лучших в России и одна из самых длинных среди всех речных: ее протяженность около 4 км. Она знаменита не только панорамами на Волгу, но и песчаным пляжем. Просторный благоустроенный пляж прямо в историческом центре города — большая редкость для России. Пешеходные зоны зеленые, в теплое время года здесь буйство красок — недаром Самару часто называют городом-курортом. Визитная карточка набережной — 20-метровая стела «Ладья», возведенная в 1986 году к 400-летию Самары.
4. Нижний Новгород.
Чкаловская лестница в историческом центре Нижнего Новгорода, соединяющая Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные. Фото: Александр Корольков/РГ.
Этот волжский город называют столицей закатов. Эпитет появился во многом благодаря набережным, с которых открываются живописные панорамы на город и Волгу. С Нижневолжской набережной можно полюбоваться местом слияния Оки и Волги — знаменитой Стрелкой. Со смотровых площадок видны главные достопримечательности центра. Туристы устремляются на Чкаловскую лестницу, соединяющую Верхневолжскую и Нижневолжскую набережные. 560 ступеней протянулись на 150 метров, на строительство в конце 1940-х годов потратили 7 млн рублей — огромную по тем временам сумму.
5. Сочи.
Отдыхающие на пляже в районе Имеретинской низменности города Сочи. Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости.
Имеретинская набережная — одна из главных достопримечательностей Сочи. Ее построили к Олимпиаде 2014 года. Живописный променад протянулся на 7 км до самой границы с Абхазией — это самая длинная набережная Большого Сочи. Вдоль прогулочной зоны установлены лавочки, информационные стенды, смотровые площадки, аттракционы для детей. Здесь много благоустроенных пляжей (правда, с галечным покрытием, как почти на всем черноморском побережье). Отсюда открываются виды на Кавказские горы.
6. Владивосток.
Корабельная набережная, Владивосток. Фото: Станислав Красильников/ТАСС.
С Корабельной набережной открывается панорамный вид на самый узнаваемый пейзаж Владивостока — бухту Золотой Рог, Золотой мост и корабли Тихоокеанского флота. Здесь пришвартован сторожевой корабль «Красный вымпел», построенный до Революции, сейчас он в ведении Военно-исторического музея Тихоокеанского флота.
Вид на Золотой мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.
Еще одна популярная прогулочная зона — набережная Цесаревича. Название связано с визитом будущего императора Николая II во Владивосток в 1891 году: наследник престола присутствовал на закладке сухого дока, который стал частью Центра судоремонта «Дальзавод». А на набережной Спортивной гавани можно прокатиться на колесе обозрения, полюбоваться светомузыкальным фонтаном и попробовать местный стритфуд.
7. Благовещенск.
Памятник графу Муравьеву-Амурскому в Благовещенске на набережной летом. Скульптор: Н. Л. Карнабеда. Фото: iStock.
Набережная реки Амур — главная визитная карточка Благовещенска. В центре установлен памятник основателю города Николаю Муравьеву-Амурскому. Протяженность прогулочной зоны — около 6 км. Здесь есть пляжные зоны, причалы для прогулочных катеров, скверы с памятниками и арт-объектами.
Благовещенск, вид на набережную и панорамный вид на китайский город Хэйфэ на противоположном берегу. Фото: iStock.
Изюминка места — панорамный вид на китайский город Хэйфэ на противоположном берегу. Ночью неоновая подсветка небоскребов создает сказочную атмосферу. Расстояние до Китая по мосту — около 800 м, местные жители могут попасть в соседнюю страну буквально за час. Не случайно на набережной установлена трехметровая бронзовая скульптура пограничника со сторожевой собакой — напоминание, что государственная граница проходит совсем рядом.
Самые длинные и необычные набережные России.
1. Геленджик.
Геленджик. Самая длинная набережная в России. Фото: iStock.
Набережная Геленджика — самая длинная в России. Общая протяженность прибрежной территории достигает 14 км, из которых непосредственно пешеходная зона составляет более 8 км. Еще в 1950-х годах здесь появилась знаменитая белоснежная балюстрада. Со временем побережье украсили памятники и скульптурные композиции. Самые популярные локации для фото — скульптуры Ассоль и «Белая невеста». На сувенирах часто изображают «Арку любви» — 8 белых колонн высотой 7 м. Рядом расположена надпись «Я люблю Геленджик».
Сравнительно недавно появилась еще одна достопримечательность, видимая с набережной, — 43-метровый Поклонный крест в окрестностях Геленджика. Он воздвигнут на вершине Маркотхского хребта и напоминает статую Христа в Рио-де-Жанейро, поэтому место прозвали Рио-де-Геленджик.
2. Саратов.
Набережную Саратова к 2026 году планируется продлить до 8 км. Фото: iStock.
В 2023 году саратовская набережная стала самой длинной речной набережной в России. Согласно официальной информации, длина зоны отдыха после открытия нового участка составляет 6,4 км. При этом благоустройство продолжается. К июлю 2026 года набережную Волги в Саратове планируют продлить до 8 км.
3. Тюмень.
Вид на город Тюмень и реку Туру. Делится на три части: историческую, студенческую и губернскую. Фото: iStock.
Тюменская набережная реки Туры — четырехуровневая, единственная в России с таким архитектурным решением. Решение было обусловлено необходимостью благоустроить склон высотой 25 м. Набережная протяженностью 4 км делится на три части: историческая, студенческая и губернская. Пешеходный Мост влюбленных через Туру давно стал визитной карточкой и одной из самых фотографируемых локаций города.
Главное украшение — малые скульптуры. Например, «Соболь Тюментий» работы скульптора Станислава Черновасиленко: интеллигентный зверек в пиджаке и бабочке сидит на скамейке, в правой лапке держит лорнет, в левой — тросточку. Недавно на набережной у исторического здания «Конторы пароходства» появился еще один масштабный арт-объект — гигантский кроссовок размером с небольшой дом от компании «СИБУР». Внутри инсталляции можно посмотреть экспозицию, посвященную синтетическим материалам.
4. Петрозаводск.
Скульптура «Рыбаки» на набережной Онежского озера в Петрозаводске. Скульптор: Рафаэль Консуэгра. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ.
Онежская набережная — одна из самых необычных в России и главная туристическая достопримечательность столицы Карелии. Набережная вымощена малиновым кварцитом, который по прочности превосходит гранит. Уникальное для России месторождение малинового кварцита находится в Карелии возле вепсского села Шокша. На променаде вдоль Онежского озера установлено множество скульптур и инсталляций, подаренных Петрозаводску городами-побратимами из разных стран. Самые интересные арт-объекты: «Рыбаки», Дерево желаний, Тюбингенское панно, Кошелек Удачи.
Отечественные скульпторы тоже внесли вклад: внимание привлекают Онежские ФиШки и Кот Рекс. Недалеко от набережной можно увидеть еще один необычный арт-объект — шифр «4С 3Е 2Б 1О» высотой в человеческий рост из дерева и металла. Автор Владимир Зорин пояснил, что формула обозначает соотношение видов деревьев в типовом карельском лесу: 4 сосны, 3 ели, 2 березы и 1 осина.
5. Йошкар-Ола.
Вид на набережную Брюгге в Йошкар-Оле. Фото: iStock.
Набережная Брюгге — необычный архитектурный ансамбль на левом берегу реки Малая Кокшага. Вдоль пешеходной зоны на 1600 м расположились здания во фламандском стиле с элементами северной готики. Домики выстроены по образцу бельгийского Брюгге (отсюда название), но в декоре использованы орнаменты марийской культуры. Эта фламандская сказка с марийским акцентом ежегодно привлекает туристов.
6. Пермь.
Арт-объект на набережной Камы «Счастье не за горами». Фото: Донат Сорокин/ТАСС.
Набережная Камы стала символом города после того, как в 2009 году здесь установили арт-объект «Счастье не за горами». Эта двухметровая надпись из красных букв, созданная по проекту художника Бориса Матросова, хорошо просматривается со всех окрестных точек. В 2025 году благоустроили новый участок набережной: там появились велодорожки из брашированного бетона, удобные скамейки и кадки с цветами.
7. Ярославль.
Вид на парк «Стрелка» города Ярославля в России. Фото: iStock.
Набережную начали строить еще в 1825 году, средства выделил император Александр I. Волжская набережная протянулась на 3 км, она имеет несколько ярусов. С верхнего открывается вид на Волгу, внизу расположен парк на Стрелке — месте впадения реки Которосль в Волгу. С верхнего яруса можно полюбоваться видом на Стрелку с цветочной композицией в виде медведя «Герб Ярославля».
8. Вологда.
Кремлевская площадь и церковь Александра Невского. Фото: iStock.
Набережная 6-й армии поражает красотой и почти сельской пасторалью. Это одна из самых уютных набережных России. Дорожки и тропинки живописны, много раскидистых деревьев, берег украшают старинные белокаменные церкви XVII-XVIII веков. Здесь работает прокат катамаранов и лодок.
Топ-10 самых красивых и благоустроенных набережных России.
Город.
Набережная.
Особенности.
Чем знаменита.
Москва.
Крымская набережная.
Современные зоны отдыха, пирсы, арт-объекты.
Часть Парка Горького, виды на Москву-реку.
Санкт-Петербург.
Английская и Университетская.
Классическая архитектура, мосты, музеи.
Виды на Неву и Зимний дворец.
Самара.
Самарская набережная Волги.
Протяженность 4 км, фонтаны, пляжи.
Самая длинная речная набережная в Европе.
Нижний Новгород.
Нижне-Волжская.
Панорама слияния Волги и Оки, Чкаловская лестница.
Символ города.
Йошкар-Ола.
Набережная Брюгге.
Здания во фламандском стиле.
Необычная архитектура.
Владивосток.
Набережная Цесаревича.
Вид на Золотой мост, морской бриз.
Любимое место прогулок у моря.
Сочи.
Имеретинская набережная.
7 км вдоль моря, велодорожки, виды на Кавказ.
Идеальна для спорта и закатов.
Геленджик.
Главная набережная.
14 км у Черного моря, пальмы, рестораны.
Самая длинная пешеходная набережная России.
Благовещенск.
Набережная Амура.
Подсветка, вид на Хэйхэ (Китай).
Символ дружбы двух стран.
Пермь.
Набережная Камы.
Арт-объект «Счастье не за горами».
Символ города.
Как меняются набережные: новые проекты и урбанистические тренды.
В последние годы во многих российских городах провели благоустройство набережных. Многие работы выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни» (продлен до 2030 года). По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, с 2017 года в России благоустроено около 2 тыс. зон отдыха у воды — набережные, пляжи и прибрежные зоны.
Можно выделить несколько урбанистических трендов, которые сейчас популярны в оформлении набережных. Почти все проекты предусматривают создание экологических троп в виде деревянных настилов, прокладку велодорожек, обустройство детских и спортивных площадок, масштабное озеленение. В проекты благоустройства иногда включают строительство амфитеатров и функциональное зонирование. Скамейки помимо привычных форм все чаще оформляют в виде шезлонгов. Фонари выделяют основные дорожки, а тропинки освещают невысокие светильники.
В качестве акцентов на обновленных набережных устанавливают креативные арт-объекты и малые архитектурные формы. Например, в Москве в районе Нагатинский затон на набережной на Корабельной улице появились скульптуры дельфинов, бегемотов, корги и той-терьера, а на набережной Северного речного вокзала установили скамейки, стилизованные под крупную белую гальку.
Масштабная реконструкция идет не только в столице, но и в средних и малых городах. В 2018 году благоустроили Казанскую набережную в Туле. После реконструкции пешеходная зона вдоль Упы стала комфортным местом отдыха с беседками, лавочками, ресторанами и кафе. Набережная стилистически едина, здесь есть красивые локации для фото и интересные арт-объекты.
Власти Череповца привели в порядок набережную Шексны. Здесь установили лавочки, качели и небольшие арт-объекты. Отсюда открываются виды на город и Октябрьский мост — первое вантовое сооружение в СССР. Специалисты по благоустройству стараются найти баланс между природой, архитектурой и комфортной инфраструктурой. В результате многие набережные становятся туристическими магнитами и любимыми местами отдыха горожан.
Лучшие набережные для прогулок и отдыха.
Для романтических прогулок: Москва, Санкт-Петербург, Ялта. Для семейного отдыха: Казань, Самара, Тюмень. Для спорта: Сочи, Владивосток, Нижний Новгород. Для вечернего отдыха: Москва, Благовещенск, Калининград.
Архитектура и атмосфера: чем отличаются набережные России.
Многие набережные имеют уникальный облик и особую атмосферу. Одни благодаря исторической застройке стали памятниками архитектуры, другие оформлены в современном высокотехнологичном стиле, третьи поражают видами и гармонией с природой.
Исторические: Санкт-Петербург, Ялта, Москва. Современные урбанистические: Казань, Тюмень, Пермь. Курортные: Сочи, Геленджик, Евпатория. Природные и экологичные: Самара, Петрозаводск, Псков.
Часто задаваемые вопросы.
Какая набережная в России самая длинная?
Самая длинная морская набережная в России — в Геленджике. Общая протяженность прибрежной территории составляет 14 км, длина пешеходной зоны — более 8 км. А самой длинной речной набережной является набережная в Саратове — сейчас ее длина составляет 6,4 км, и есть планы по ее продлению до 8 км.
Где находятся самые красивые набережные?
Самыми красивыми и благоустроенными традиционно считаются набережные в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Геленджике и Владивостоке.
Какие набережные подходят для отдыха с детьми?
Для отдыха с детьми подходят благоустроенные набережные с развитой инфраструктурой: детскими и спортивными площадками, аттракционами, скамейками и кафе. Почти во всех крупных и средних городах России есть комфортные зоны отдыха у воды.
Где самые атмосферные вечерние виды?
Вечером панорамные виды особенно хороши на набережных в Нижнем Новгороде, Тюмени и Благовещенске.
Какие новые набережные откроют в 2026 году?
В Москве в 2026 году планируют благоустроить несколько набережных, в том числе Новодевичью, Лужнецкую и Пречистенскую. Там будут оборудованы новые прогулочные маршруты, велодорожки и зоны отдыха.
Заключение.
Благоустроенные набережные — витрина города, место встреч, отдыха и проведения массовых мероприятий. Они повышают качество городской среды, привлекают туристов и формируют имидж региона. Современные набережные все чаще соединяют природу и урбанизм в единое гармоничное пространство. Путешествуя по России, обязательно включите в маршрут прогулку по набережной — тогда каждый город на берегу реки или моря раскроется с самых ярких сторон.