Ливни, град и сильный ветер надвигаются на Волгоградскую область

МЧС предупреждает волгоградцев о непогоде 13 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область готовится к серьезному ухудшению погоды. С 15:00 часов 13 апреля и до конца суток, а также в течение всего дня 14 апреля, в отдельных районах региона ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики прогнозируют ливни, сильные дожди с грозами, град и порывистый ветер, достигающий 20 метров в секунду. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на предупреждение МЧС.

Такая погода может создать массу неудобств и даже представлять опасность. Жителям рекомендуют быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности.

В случае возникновения экстренных ситуаций, немедленно звоните по телефонам «101» или «112».