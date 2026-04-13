Ливни, град и сильный ветер надвигаются на Волгоградскую область

Волгоградская область готовится к серьезному ухудшению погоды. С 15:00 часов 13 апреля и до конца суток, а также в течение всего дня 14 апреля, в отдельных районах региона ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики прогнозируют ливни, сильные дожди с грозами, град и порывистый ветер, достигающий 20 метров в секунду. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на предупреждение МЧС.