СК возбудил дело о теракте против подростка из-за поджогов

Источник: РБК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте против 16-летнего подростка из Подмосковья после нескольких поджогов на железных дорогах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Следственный комитет установил, что поджоги на Павелецком и Курском направлениях Московской железной дороги подросток совершил после переписки в мессенджере, где ему предложили выполнить «задания, направленные на совершение террористических актов». Юноша поджог 16 объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность движения, и скрылся с места преступления.

В ноябре 2025 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против 14-летнего подростка, который по указанию незнакомца совершил поджог на Московской железной дороге. Следователи квалифицировали содеянное как теракт. Тогда речь шла о поджоге на Рижском направлении.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.