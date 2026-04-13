СК возбудил дело о теракте против подростка из-за поджогов

Следственный комитет установил, что поджоги на Павелецком и Курском направлениях Московской железной дороги подросток совершил после переписки в мессенджере, где ему предложили выполнить «задания, направленные на совершение террористических актов». Юноша поджог 16 объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность движения, и скрылся с места преступления.