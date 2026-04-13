СК возбудил дело о теракте против подростка из-за поджогов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте против 16-летнего подростка из Подмосковья после нескольких поджогов на железных дорогах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
Следственный комитет установил, что поджоги на Павелецком и Курском направлениях Московской железной дороги подросток совершил после переписки в мессенджере, где ему предложили выполнить «задания, направленные на совершение террористических актов». Юноша поджог 16 объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность движения, и скрылся с места преступления.
В ноябре 2025 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против 14-летнего подростка, который по указанию незнакомца совершил поджог на Московской железной дороге. Следователи квалифицировали содеянное как теракт. Тогда речь шла о поджоге на Рижском направлении.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.