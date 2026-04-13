В Ишимбае готовится к открытию детский культурно-просветительский центр

Детский культурно-просветительский центр «Библиокапля» готовится к открытию в городе Ишимбае Республики Башкортостан. Пространство обустроили по нацпроекту «Семья», сообщили в отделе культуры Ишимбайского района.
В настоящее время учреждение активно проходит этап технического переоснащения: закуплены комплекты для видеоблогинга, включающие смартфоны, микрофонную технику, штативы и держатели для мобильных устройств, а также портативные акустические системы. Параллельно с техническим оснащением центра создают комфортную среду. Для этого приобрели современные компьютерные столы и стулья. В залах учреждения уже установили интерактивную панель со стойкой для дисплея и кондиционер.
Новое пространство площадью свыше 88 кв. м откроют на базе Центральной детской библиотеки Ишимбая. Там созданы зоны для индивидуального чтения и спокойного отдыха, интерактивно-игровая, познавательная и развлекательная площадки, а также зоны для проведения экспериментов и мастер-классов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.