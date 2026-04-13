В Красноярске готовятся к строительству дороги к новой школе в Мичуринском

В Красноярске объявлен поиск подрядчика для строительства дороги в микрорайоне Мичуринский. Итоги торгов подведут в конце апреля, отметили в мэрии.

В Красноярске объявлен поиск подрядчика для строительства дороги в микрорайоне Мичуринский. Итоги торгов подведут в конце апреля, отметили в мэрии Красноярска. Новый проезд протяженностью 628 метров пройдет вдоль дома по адресу: ул. Апрельская, 5и, и соединит улицы Волжскую и Кутузова. Дорога будет двухполосной, с тротуарами, освещением и четырьмя пешеходными переходами со светофорами. Работы планируется завершить летом 2027 года. На время строительства дороги будет обустроен временный проезд к улице Кутузова. [caption id= «attachment_364419» align= «alignnone» width= «768»] Изображение: www.admkrsk.ru[/caption] Новая дорога станет еще одним выездом из микрорайона и обеспечит удобный подъезд к строящейся школе на 1 280 мест. Следующий этап — проектирование и строительство дороги от дома № 5и по ул. Апрельской к улице Аральской. Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил приступить к проектированию объекта уже в этом году, — отметил заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.