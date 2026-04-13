Синоптик назвала дату первой весенней грозы в Москве

Первая гроза в Москве с высокой вероятностью пройдет днем 14 апреля, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Источник: РБК

«Завтра [14 апреля] вероятность грозы в Москве больше 50%, где-то около 70%, так что не исключено, что первая гроза случится именно завтра», — рассказала синоптик, добавив, что произойдет это, скорее всего, с 14:00 до 16:00.

По словам Поздняковой, москвичей также ожидает дождь. «Завтра будет побольше дождя, в среду будет поменьше дождя, а потом погода два дня будет вообще без осадков. Так что завтрашний день будет менее комфортный, чем мы наблюдаем сегодня», — заключила она.

По данным «Яндекс Погоды», до конца недели в столице продержится прохладная весенняя погода: температура днем будет в районе 10−17 градусов. Во вторник, 14 апреля, ожидаются умеренные дожди.

На прошлой неделе, 9 апреля, в столице выпал снег. Однако к 11 апреля его покров сошел и, скорее всего, не вернется в Москву до осени, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

