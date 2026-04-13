Андрей Бочаров встретился в Волгограде с Алексеем Коноваловым

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров встретился 13 апреля с руководителем управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии Алексеем Коноваловым.
«Участники встречи рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия и плодотворного сотрудничества в сфере АПК», — сообщает пресс-служба администрации региона.
Ранее областной сбор по весенним полевым работам провел в Волгограде губернатор. Стало известно, что яровыми культурами аграрии региона планируют засеять около 1,8 млн гектаров.