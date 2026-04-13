В Красноярске с начала 2026 года отловили почти 500 бездомных собак

С начала 2026 года с территории большого Красноярска отловили 455 собак (96 из них поймали в поселке Солонцы). В мэрии сообщили, что работой с бездомными псами в городе сейчас занимаются две организации — ИП Полякова и компания «Берег». Услуги по муниципальному контракту оказывает также «Березовский отдел ветеринарии».