Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске с начала 2026 года отловили почти 500 бездомных собак

Почти полтысячи собак отловили с начала года в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года с территории большого Красноярска отловили 455 собак (96 из них поймали в поселке Солонцы). В мэрии сообщили, что работой с бездомными псами в городе сейчас занимаются две организации — ИП Полякова и компания «Берег». Услуги по муниципальному контракту оказывает также «Березовский отдел ветеринарии».

Отлову подлежат животные, которые находятся на улице без владельца и не имеют бирок на ушах. Последних подрядчики могут отловить, только если они проявляют агрессию.

Жалобы на бездомных собак принимаются круглосуточно по телефону 223−85−05.

Ранее мы писали, что в Диксоне завели уголовное дело по факту нападения собак на пятилетнюю девочку. Все произошло 11 апреля во дворе дома по улице Водопьянова, ребенок получил телесные повреждения головы и конечностей.