В Красноярске с начала 2026 года отловили почти 500 бездомных собак

С начала 2026 года с территории большого Красноярска отловили 455 собак (96 из них поймали в поселке Солонцы). В мэрии сообщили, что работой с бездомными псами в городе сейчас занимаются две организации — ИП Полякова и компания «Берег». Услуги по муниципальному контракту оказывает также «Березовский отдел ветеринарии».
Отлову подлежат животные, которые находятся на улице без владельца и не имеют бирок на ушах. Последних подрядчики могут отловить, только если они проявляют агрессию.
Жалобы на бездомных собак принимаются круглосуточно по телефону 223−85−05.
Ранее мы писали, что в Диксоне завели уголовное дело по факту нападения собак на пятилетнюю девочку. Все произошло 11 апреля во дворе дома по улице Водопьянова, ребенок получил телесные повреждения головы и конечностей.