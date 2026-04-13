Калининградцев приглашают на бесплатный показ двух короткометражек

В Калининграде в арт-резиденции «Дом молодежи» состоится показ двух короткометражек. Фильмы созданы калининградскими кинематографистами в рамках социокультурного проекта «Ценность жизни», посмотреть их можно бесплатно. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.
История Сони и Анны — о мечтах, которые разбиваются об ожидания близких, и о прошлом матери, которое мешает будущему дочери.
История Леры и Евгении — о тотальном одиночестве и двойной жизни школьного психолога, который становится анонимным голосом для сотни подростков.
В программе вечера не только показ, но и встреча со съемочной группой, беседа с режиссером Яном Латыповым.
Гостей ждут 27 апреля в 19:00.