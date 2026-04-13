Калининградцев приглашают на бесплатный показ двух короткометражек

Показ запланирован на 27 апреля, регистрация стартовала.

В Калининграде в арт-резиденции «Дом молодежи» состоится показ двух короткометражек. Фильмы созданы калининградскими кинематографистами в рамках социокультурного проекта «Ценность жизни», посмотреть их можно бесплатно. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.

История Сони и Анны — о мечтах, которые разбиваются об ожидания близких, и о прошлом матери, которое мешает будущему дочери.

История Леры и Евгении — о тотальном одиночестве и двойной жизни школьного психолога, который становится анонимным голосом для сотни подростков.

В программе вечера не только показ, но и встреча со съемочной группой, беседа с режиссером Яном Латыповым.

Гостей ждут 27 апреля в 19:00. Регистрация здесь.