Эксперты сказали, как защитить себя, семью и питомцев от клещей

Весна в Сибири с каждым годом стартует всё раньше. В 2026 Красноярск «сбросил» снежную мантию уже к концу марта. Горожане достали из гардеробов лёгкие вещи и массово начали выезжать на отдых за город. Местные клещи такую активность оценили. По данным Роспотребнадзора, с момента первого в этом году присасывания членистоногого к человеку — 28 марта — количество пострадавших от миниатюрных лесных монстров в Красноярском крае выросло до 31.
И в тепло, и в холода.
Первой с опасным членистоногим в этом году встретилась 12-летняя девочка: клеща нашли на голове подростка. Вскоре после этого случая в травмпункты региона с жалобами на «укусы» клещей начали приходить граждане из разных уголков края.
В десятых числах апреля погода испортилась: столбики термометров «поползли» вниз, вновь пошёл снег. Но, как показывает практика, временное похолодание — не повод расслабляться. Выезжая за город, лучше обработать одежду и обувь репеллентами, чтобы не повторить негативный опыт красноярки Нины К.
Женщина «подцепила» клеща на даче прошлой весной — как раз в период снижения температуры воздуха. «Вернулась с дачи, пошла в душ. Чувствую, “шишечка” какая-то на коже. Подошла к зеркалу: а это клещ! Момента “укуса” я не заметила. Как увидела, запаниковала. Потом собралась и поехала в травмпункт. Посидела в очереди немного. Паразита удалили специальными инструментами. Место присасывания обработали. Сдала его в лабораторию, оказался незаразным — повезло. Из последствий: голова чуть болела, но это, думаю, из-за стресса, которого я натерпелась. Теперь всегда покупаю “брызгалки” от клещей, перед дачей “заливаю” ими ботинки, обрабатываю одежду», — рассказывает Нина.
Профилактика и помощь.
В Роспотребнадзоре рекомендуют не ограничиваться репеллентами и вакцинироваться от клещевого энцефалита, чтобы не допустить поражения центральной нервной системы и летального исхода. Поставить прививку можно в любое время года, но лучше сделать это до начала сезона активности клещей.
А если клещ всё-таки укусил?
Незамедлительно обратитесь в ближайший травмпункт. Когда такой возможности нет, можно удалить его самостоятельно: главное, не трогать паукообразного голыми руками и извлекать целиком, не раздавливая.
«Захватите членистоногое пинцетом как можно ближе к его ротовому аппарату. Держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело клеща вокруг оси и извлеките его из кожных покровов. Место присасывания обработайте любым пригодным для этих целей средством (70% спиртом, 5% йодом). После извлечения кровососа тщательно вымойте руки с мылом. Снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае” или иные лаборатории», — рекомендует заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Андрей Олейник.
Специалист отмечает: при появлении недомогания, подъёме температуры, покраснении места присасывания клеща нужно сразу обратиться к врачу. Непривитым против клещевого вирусного энцефалита показана экстренная профилактика — введение человеческого иммуноглобулина — в срок не позднее 96 часов после «укуса».
Защитить друга.
Пострадать от членистоногих или принести их домой могут и домашние питомцы.
Хозяйка таксы Екатерина Б. вспоминает, что в 2025 году трижды снимала клещей с собаки: в начале мая, в середине июня и в октябре. Причём «собирал» членистоногих пёс в черте города.
«Гуляли только по двору, где трава невысокая. Каждый раз осматривали собаку после прогулки, и всё равно как-то упускали. Первые разы отвозили клещей в ветеринарку, в третий раз — на полноценное обследование. Нам повезло, ни один из них не был переносчиком болезней. Плюс собаке мы давали таблетки от паразитов», — делится опытом Екатерина.
По словам жительницы посёлка Берёзовка Виктории А., клещей с собаки она снимала дважды. Любимец был заблаговременно обработан и членистоногие буквально сами «отваливались» с животного.
«Мы, как только начинает теплеть, даём собаке таблетки от блох и клещей. Комплект из трёх штук стоит около четырёх тысяч рублей, одной таблетки хватает на месяц. Не дёшево, но подстраховываемся», — говорит женщина.
Ветеринарный врач Юлия Лобко подтверждает: лучше защитить животное с помощью специальных препаратов или капель на холку, чем лишиться питомца, заболевшего пироплазмозом. При этом даже защищённого питомца необходимо осматривать после прогулки — не говоря о не обработанных любимцах.
«Если животное заразилось после присасывания клеща, на второй-третий день у него повысится температура тела, возникнет сильная жажда, начнётся диурез с кровью или диарея с кровью. При таких симптомах нужно немедленно везти питомца в клинику. Если вовремя не поставить антидот, животное может умереть», — предупреждает ветеринар.
Территория безопасности.
Обработка от клещей приусадебных участков — ещё одна эффективная мера защиты своей семьи и питомцев.
В одной из красноярских служб дезинфекции нашему корреспонденту рассказали: одной весенней процедуры хватает на год, при условии, что она проводится ежегодно. Если же на участке давно или вообще никогда не травили клещей, то лучше вызвать специалистов дважды: на первичную «зачистку» и на повторную: через две-три недели.
На стоимость влияет площадь территории и её удалённость от города. Если говорить, к примеру, о примыкающем к краевой столице посёлке Солонцы: обработка от клещей участка до пяти соток выйдет в среднем в 4 тысячи рублей, до десяти соток — в 4,5 тысячи. Во время распыления веществ и в течение двух часов после него хозяевам участка и их питомцам желательно не выходить на территорию.
«Если на участке есть растения, они тоже обрабатываются — но до цветения. Это и защита от клещей, и профилактика распространения тли, и предупреждение заболеваний. Но обычно специалистов стараются вызывать, когда огород ещё не засажен: после того как снег сходит и почва более-менее подсыхает», — уточняет сотрудница службы Ольга Черемных.