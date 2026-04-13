В Ростовской области осложнился проезд по ряду участков трассы М-4

Сегодня, 13 апреля, на отдельных участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области ведутся дорожные работы. В связи с этим возможны сложности с проездом, предупредили в управлении Госавтоинспекции.
Водителей попросили быть внимательными на проезжей части, соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и дистанцию.
Работы ведутся на участках:
— 809 км 900м — 863 км 500 м в южном направлении, левая полоса (ремонт МБО);
— с 810 по 804 км в северном направлении, левая полоса (уборка грунта);
— с 897 по 894 км в северном направлении (уборка наносного грунта);
— с 884 по 890 км в южном направлении (уборка наносного грунта);
— с 905 по 895 км в северном направлении (вымывание грунта из-под осевого МБО);
— с 786 по 777 км в северном направлении (нанесение разметки);
— с 850 по 825 км в северном направлении (нанесение разметки);
— 1016 км в северном направлении (нанесение разметки);
— с 974 по 1024 км в южном направлении (мойка МБО);
— с 945 по 949 км в южном направлении, левая полоса (работы по устройству деформационных швов в блоках);
— с 1040 по 1044 км, через Аксай, в южном направлении, правая полоса (обрезка деревьев);
— 1049 по 1048 км, через Аксай, в северном направлении, правая полоса (уборка грунта);
— с 1043 по 1045 км, через Аксай, в южном направлении, правая полоса (уборка грунта).
