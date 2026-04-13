Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области осложнился проезд по ряду участков трассы М-4

Водителей предупредили о сложностях с проездом по трассе М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 апреля, на отдельных участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области ведутся дорожные работы. В связи с этим возможны сложности с проездом, предупредили в управлении Госавтоинспекции.

Водителей попросили быть внимательными на проезжей части, соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и дистанцию.

Работы ведутся на участках:

— 809 км 900м — 863 км 500 м в южном направлении, левая полоса (ремонт МБО);

— с 810 по 804 км в северном направлении, левая полоса (уборка грунта);

— с 897 по 894 км в северном направлении (уборка наносного грунта);

— с 884 по 890 км в южном направлении (уборка наносного грунта);

— с 905 по 895 км в северном направлении (вымывание грунта из-под осевого МБО);

— с 786 по 777 км в северном направлении (нанесение разметки);

— с 850 по 825 км в северном направлении (нанесение разметки);

— 1016 км в северном направлении (нанесение разметки);

— с 974 по 1024 км в южном направлении (мойка МБО);

— с 945 по 949 км в южном направлении, левая полоса (работы по устройству деформационных швов в блоках);

— с 1040 по 1044 км, через Аксай, в южном направлении, правая полоса (обрезка деревьев);

— 1049 по 1048 км, через Аксай, в северном направлении, правая полоса (уборка грунта);

— с 1043 по 1045 км, через Аксай, в южном направлении, правая полоса (уборка грунта).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.