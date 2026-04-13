Уникальную православную скульптуру выставили в Нижнем

Сразу 47 скульптур — памятников деревянного храмового искусства Нижегородского Поволжья XVII — начала XX веков — вернули в Нижний Новгород после двух лет реставрации из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря. Эти работы легли в основу выставки «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» (6+) в манеже Нижегородского кремля. Одними из первых возвращённые шедевры увидели журналисты nn.aif.ru.
Подарок Ивана Грозного?
Традиция православной храмовой скульптуры на Руси существовала давно. Однако долгое время такие работы воспринимались искусствоведами лишь как подражание католичеству. В наши дни специалисты признают это национальное направление, где народное мастерство соединилось с глубокой верой.
Многие деревянные скульптуры, выставленные в манеже, ранее десятилетиями хранились в запасниках нижегородских музеев, дожидаясь реставрации. И вот два года назад 47 экспонатов отправились в реставрационный центр им. И. Э. Грабаря, чтобы обрести новую жизнь.
Самый древний экспонат выставки, датируемый XVII веком, — киотная плоскостная скульптура Николая Можайского из коллекции Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. «В каком храме скульптура стояла ранее, установить не удалось. Однако по её состоянию ясно: образ Николая Можайского почитали, регулярно обновляли и берегли, — рассказывает заведующая отделом истории НГИАМЗ Татьяна Кузьмина. — Судя по филигранному исполнению, работу выполнили столичные мастера. После расчистки открылись яркие, насыщенные цвета одежды Николая Можайского».
В православной статуарной пластике, в отличие от католической, практически не встречаются ростовые отдельно стоящие изображения Богородицы. На выставке можно увидеть такие уникальные работы. Например, фрагмент (голова) резной киотной скульптуры «Богородица Иерусалимская» когда-то украшал иконостас утраченной в советские годы Георгиевской церкви в Нижнем Новгороде.
«Есть исследователи, полагающие, что эта работа московских мастерских, времён Ивана Грозного. Образ Богоматери Иерусалимской был особенно популярен после походов на Казань и Астрахань, — продолжает Татьяна Кузьмина. — По пути по приказу Ивана Грозного строились храмы, и царь даровал им великолепные работы столичных зодчих».
Уникальной можно назвать и многофигурную скульптурную композицию «Положение во гроб». Она датируется 1770-ми годами и почти полностью сохранна. Её изготовление приписывают священнику Василию Ильину из Арзамаса. До 1917 года эта работа считалась знаковой достопримечательностью города и не раз упоминалась в описаниях церковных древностей и путеводителях того времени.
25 лет на реставрации.
Интересна судьба скульптуры «Христос во гробе». Этот сюжет в традициях храмовой деревянной скульптуры в принципе встречается крайне редко. В своё время скульптура принадлежала одной из церквей села Белышево нынешнего Ветлужского округа. После революции фигура Христа была передана на хранение в «Ветлужский краеведческий музей», откуда в далёкие 1980-е годы с ещё пятью экспонатами отправился в реставрационный центр им. И. Э. Грабаря.
Те пять экспонатов вскоре вернулись в музей, а «Христос во гробе» задержался в реставрационном центре на 25 лет. Мастера долго не решались взяться за работу, поскольку скульптура была очень ветхой — дерево сгнило изнутри. Специалисты проделали огромную работу и смогли восстановить работу изнутри и снаружи. В 2011 году экспонат вернулся в ветлужский музей.
Более того, его сотрудникам удалось узнать, как скульптура выглядела изначально. Своего «Христа во гробе» хранители опознали на снимке костромского фотографа В. Н. Кларка, сделанном в начале XX века в ветлужском храме. На фото деревянная скульптура Христа расположена в плащанице (во гробе), расписанной сюжетами его земной жизни, на голове — терновый венец. Сейчас в музее идёт процесс воссоздания плащаницы и венца.
«Это историческое событие для Нижнего Новгорода. Впервые одновременно в течение двух лет в мастерских им. Грабаря отреставрировали такое количество предметов, отвечающих определённой тематике, из одного материала. На это выделили большие бюджетные средства, — говорит генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов. — Уникальная храмовая скульптура буквально спасена из небытия. Искусство наших предков будет радовать наших потомков».
