Эксперты оценили, как новое нефтяное пятно повлияет на туризм в Анапе

Туристический поток в Анапу после обнаружения нового пятна нефтепродуктов в Черном море по-прежнему демонстрирует рост к началу лета. Об этом Радио РБК заявил эксперт Российского союза туроператоров (РСТ) Михаил Абасов.
«Когда уже была такая радостная новость, что пляжи готовы, мы получили ускорение на 2−3%. В самой-то Анапе цены пока в глобальном смысле не росли, там есть свое удорожание, плюс 10% к сезону. И это поспособствовало тому, что туристы поехали в Анапу, там, в среднем на троих, это двух взрослых и ребенка, можно было бы забронироваться», — сказал он.
«Мы ожидаем, что все обойдется, локализируют непосредственно это нефтяное пятно, и все-таки сезон в Анапе состоится», — уточнил Абасов.
Эколог Георгий Кованасян в разговоре с Радио РБК рассказал, что новое нефтяное пятно отличается от более ранних выбросов. «Пятно достаточно приличное. И в этот раз оно стелется по поверхности преимущественно, насколько я могу судить. Это углеводород, который легче того мазута, с которым мы сталкивались при разливе в декабре 2023 года», — объяснил он. По словам очевидцев, которые отмывают птиц, это другая, более жидкая фракция углеводородов, которая не будет смертельной для птиц, заключил Кованасян.
Как сообщил в эфире Радио РБК председатель отделения «Опоры России» в Анапе, замруководитель комитета по туризму «Опоры России» Краснодарского края" Кирилл Ирченко, сейчас ведется активная работа по устранению загрязнений.
«Сейчас активно и отельеры, и власти занимаются тем, что чистят песок, да. Как и в самом начале этой проблемы, разлива мазута, мы начали чистить песок и до сих пор продолжаем, не останавливаясь», — отметил Ирченко. По его словам, помимо очистки происходит замена песка, что гарантирует чистые пляжи в Анапе.
«Касаемо спроса, спрос у нас подрастает уже на 30−40% относительно предыдущего года», — добавил Ирченко.
Президент Центра экономики и инфраструктуры Владимир Косой подчеркнул, что внутренний турпоток на Черноморском побережье также сдерживают логистические проблемы.
«Больно по-прежнему с логистикой. Если раньше я в Сочи с деловыми поездками ездил 3−4 раза в год, то я начинаю вспоминать 2025 год, я в Сочи был один раз. Связано это исключительно с логистическими проблемами перелетов, это сложность перелетов, это нерегулярность перелетов. А поезд, понятно, пока мы не построили ВСМ (высокоскоростную магистраль. — РБК), к сожалению, это не тот вид транспорта, который пригоден для того, кто выезжает на короткий срок», — добавил он.
11 апреля в 11 км от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов. Причины появления пятна устанавливаются. Оперштаб Краснодарского края допустил, что пятно могло появиться в результате атак дронов, которые произошли «в последние несколько дней», на гражданские суда в Черном и Азовском морях, а также на прибрежную инфраструктуру.
Ранее РБК Краснодар сообщал, что службы в Анапе были переведены в режим повышенной готовности из-за образования в 11 км от побережья Анапы пятна нефтепродуктов. На участке пляжа в Витязево, где ранее отсыпали новый песок, оборудовали защитный вал.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе после крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов. Побережье Краснодарского края, в частности, пляжи Анапы, оказались загрязнены мазутом. Одним из серьезных последствий разлива нефтепродуктов стало отравление и гибель птиц и дельфинов.
Из-за загрязнения турпоток в Анапе упал на 70%. В сентябре 2025 года у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили работы по очистке морского дна от осевшего мазута. В марте восемь пляжей Анапы исключили из зоны ЧС.
В конце того же месяца вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что на пляжах Анапы убрано более 90% мазута, и их могут открыть уже к 1 июня. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Роспотребнадзор уже разрешил к использованию пострадавшие от выбросов мазута пляжи, на которых заменили песок или насыпали новый слой. Глава региона допустил, что пляжи могут открыться уже в этом году.
