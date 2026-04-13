Они оттаяли! Эксперты сказали, как защитить себя, семью и питомцев от клещей

Женщина «подцепила» клеща на даче прошлой весной — как раз в период снижения температуры воздуха. «Вернулась с дачи, пошла в душ. Чувствую, “шишечка” какая-то на коже. Подошла к зеркалу: а это клещ! Момента “укуса” я не заметила. Как увидела, запаниковала. Потом собралась и поехала в травмпункт. Посидела в очереди немного. Паразита удалили специальными инструментами. Место присасывания обработали. Сдала его в лабораторию, оказался незаразным — повезло. Из последствий: голова чуть болела, но это, думаю, из-за стресса, которого я натерпелась. Теперь всегда покупаю “брызгалки” от клещей, перед дачей “заливаю” ими ботинки, обрабатываю одежду», — рассказывает Нина.