Что принесет в Беларусь антициклон «Куирин» и его борьба с циклоническим вихрем на неделе с 13 по 19 апреля. Подробности БелТА сообщили в Белгидромете.
Синоптики обратили внимание на ненастный циклон «Рапунцель», которые отвечал за погоду на неделе с 6 по 12 апреля. И уточнили, что он наконец-то исчез из синоптических карт. Теперь за погоду в стране отвечает погожий антициклон «Куирин». Он принесет с собой много солнечных дней на неделе с 13 по 19 апреля.
Однако, уточняют в Белгидромете, во второй половине недели в Беларусь с востока попытается пробиться очередной циклонический вихрь. Из-за него возможны осадки и облачная погода.
«Но, тем не менее, это не омрачит наше настроение, ведь небесная канцелярия обещает на этой неделе повышенный температурный фон, который приблизит белорусов к долгожданным 20-градусным отметкам», — подчеркнули синоптики.
Из-за поступления теплых воздушных масс в Беларуси будет теплая погода с температурным фоном на 1−3 градуса выше средних многолетних значений. Минимальные значения температуры воздуха в ночные часы окажутся от 0 до +8 градусов. Лишь во вторник, 14 апреля, при малооблачной погоде ожидается до −3 градусов. Вместе с тем днем максимальная температура будет варьироваться от +8 до +19 градусов.
Во вторник, по прогнозам синоптиков, осадков в стране не прогнозируется. Однако атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы принесут кратковременные дожди с 13 по 19 апреля.
«В дневные часы при развитии конвективной облачности в отдельных районах не исключены грозы. В ночные и утренние часы местами будут отмечаться слабые туманы», — сообщили в Белгидромете.
Во вторник, 14 апреля, в Беларуси будет без осадков, а ночью и утром в отдельных районах вероятен слабый туман. Ночью температура воздуха окажется от −3 до +3 градусов. Днем ожидается от +12 до +18 градусов.
В среду, 15 апреля, в отдельных районах по северо-восточной части, а утром и днем по востоку страны прогнозируются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах не исключены грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ночью температура воздуха составит от 0 до +6 градусов. Днем будет от +9 по востоку и до +19 градусов по западу.
В четверг, 16 апреля, в ночные часы местами, а днем на большей территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах страны возможны грозы. Ночью прогнозируется от +2 до +8 градусов. Днем температура воздуха составит от +10 до +17 градусов, а местами — от +8 до +9 градусов.
В пятницу и субботу, 17 и 18 апреля, на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Днем синоптики местами прогнозируют грозы. Вероятен и слабый туман. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов, а днем — от +8 до +13 градусов. Местами в дневные часы воздух прогреется до 16 градусов.
В воскресенье, 19 апреля, местами по Беларуси ожидаются кратковременные дожди, днем вероятны грозы. Не исключен слабый туман. В ночные часы прогнозируется от +1 до +7 градусов. Днем температура воздуха окажется от +8 до +13 градусов.
Тем временем белорусский синоптик Рябов сказал о потеплении на неделе с 13 по 19 апреля: «Будет теплее нормы».
