Что принесет в Беларусь антициклон «Куирин» и его борьба с циклоническим вихрем на неделе с 13 по 19 апреля

Синоптики обратили внимание на ненастный циклон «Рапунцель», которые отвечал за погоду на неделе с 6 по 12 апреля. И уточнили, что он наконец-то исчез из синоптических карт. Теперь за погоду в стране отвечает погожий антициклон «Куирин». Он принесет с собой много солнечных дней на неделе с 13 по 19 апреля.