О чем говорит поза сна?

Психологи называют позы сна «позой души»: когда мы спим, подсознание берет верх, и тело перестает играть социальные роли.
«Поза сна — это не диагноз, — рассказал aif.ru врач-психотерапевт Юрий Вяльба, — Она во многом зависит от температуры в комнате, качества матраса и самочувствия. Однако если человек постоянно спит в какой-либо определённой позе, это может многое рассказать о его характере».
1. «Эмбриона» (на боку, колени подтянуты к груди)
Человек лежит калачиком, занимая как можно меньше места. Это говорит о потребности в безопасности и защите. Чаще всего так спят люди ранимые, склонные к тревожности или переживающие трудный период. Они словно пытаются вернуться в материнскую утробу, отгородиться от внешнего мира. Чем туже свернут «эмбрион», тем больше стресса может испытывает человек.
2. «Сфинкс» или «Ничком» (на животе, руки над головой или под подушкой)
Такая поза говорит о перфекционизме и скрытой уязвимости. Человек пытается контролировать пространство даже во сне, отказываясь поворачиваться спиной к неизвестности. Часто это указывает на внутреннее напряжение, чувство, что жизнь — это полоса препятствий, которую нужно пережить, сжав зубы. Кстати, именно в этой позе люди часто видят кошмары, поскольку в ней затруднено дыхание и кровообращение.
3. «Цапля» или «Крокодил» (на боку, одна нога прямая, вторая согнута и лежит на первой или рядом)
Может говорить о противоречивости характера. Человек хочет близости и в то же время сохраняете дистанцию. Такие люди часто капризны, непредсказуемы в настроении, но при этом очень энергичны. Нога, согнутая в колене, — символ готовности «убежать» или, наоборот, «ударить».
4. Поза «Королевская» (на спине, руки и ноги вытянуты, свободны)
Самая физиологичная и здоровая поза. Говорит о чувстве базовой безопасности, уверенности в себе и лидерских качествах. Человек не боится открывать грудную клетку и живот — самые уязвимые части тела. Это натура цельная, прямолинейная, привыкшая быть в центре внимания.
5. Поза «Звезда» (на спине, руки и ноги максимально раскинуты)
Такие люди невероятно общительны и энергичны, но часто ставят свои желания выше чужих.
6. Поза «Солдатик» (на спине, руки по швам)
Прямо, словно застыв в струнку. Это говорит о внутренней дисциплине, скрытности и жестком контроле над эмоциями. Такие люди требовательны к себе, не любят шума и сплетен. Но есть и обратная сторона: застывшее тело выдает человека, который не умеет расслабляться. Он боится показаться уязвимым даже перед самим собой.
7. «Бревно» (на боку с вытянутыми ногами, руки под головой или под подушкой)
Самая популярная поза (так спят около 40% людей). Это знак открытости, общительности и адаптивности. Человек легко вписывается в коллектив, уживчив и незлопамятен.