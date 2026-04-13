В Пермском крае аттестовали еще 8 экскурсоводов

Теперь в Прикамье более 300 квалифицированных специалистов, которые могут знакомить туристов с регионом.

Количество аттестованных гидов в Пермском крае увеличилось на 8 человек. Квалификационный экзамен в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» соискатели прошли в конце марта, сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике Прикамья.

Таким образом, в Пермском крае сегодня насчитывается 317 специалистов, которые вправе оказывать экскурсионные услуги. Первые аттестованные специалисты появились в Краснокамске и Кочевском муниципальном округе.

Напомним, что работа экскурсоводов и гидов-переводчиков требует специального разрешения. Без включения в единый федеральный реестр и получения нагрудной идентификационной карточки гиды не могут проводить экскурсии и знакомить туристов с информацией о культурных и природных достопримечательностях.

Желающие пройти аттестацию в качестве экскурсоводов могут подать соответствующее заявление через «Госуслуги» или обратиться в министерство по туризму края по телефону +7 (342) 200−99−51, доб. 317. Следующая аттестация запланирована на 25 апреля.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.