Участок аварийного дома на улице Краснодонцев могут задействовать для КРТ

Земельный участок под аварийным домом № 17А на улице Краснодонцев, который пострадал в результате взрыва, планируют использовать для проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на городской департамент строительства и капитального ремонта.
По информации департамента, проект демонтажа аварийного здания уже разработан. Соответствующая документация получила положительное заключение госэкспертизы. Специалисты рассматривают вариант застройки участка по программе КРТ, однако механизм сноса здания будет выбран после принятия окончательного решения.
Напомним, что на данный момент в Автозаводском районе реализуются два проекта КРТ. Первый договор коснулся территории в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова, а второй договор — улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко, проспекта Бусыгина и улицы Дворовой.
В департаменте также подчеркнули, что деятельность по принятию решений о КРТ, проведению торгов и заключению договора относится к полномочиям правительства Нижегородской области.
