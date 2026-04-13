Экологические акции организуют в Ростовской области 18 апреля. В ближайшую субботу на территории всего региона пройдут масштабные экологические мероприятия: традиционный общеобластной субботник и День древонасаждений.
Мероприятия охватят все 55 муниципальных образований области. В рамках дня благоустройства и озеленения планируется высадить 25 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников, а также разбить цветочные клумбы общей площадью около 27 тыс. квадратных метров. Ожидается, что в посадках примут участие порядка 22 тыс. жителей региона, для работы будет привлечено почти 300 единиц спецтехники.
Что касается уборки территорий, то в ходе субботника волонтёры и работники коммунальных служб намерены очистить от мусора более 13 тыс. квадратных метров земель, вывезти около двух тыс. тонн отходов, а также провести обрезку или спил примерно 3 тыс. деревьев.