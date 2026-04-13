В Красноярске начался ремонт улицы Пограничников

В Красноярске начали ремонтировать улицу Пограничников, сообщили в городском Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства.
Сейчас на объекте работает спецтехника, которая фрезерует старый асфальт вдоль бортовых камней.
«Мы понимаем, как важно для вас безопасное и комфортное передвижение по городу. Именно поэтому в планах — привести в порядок участок от улицы Ястынская до улицы Башиловская. Мы слышим ваши обращения и замечания: повсеместные выбоины и колея на этом участке действительно создавали неудобства», — рассказали в пресс-службе.
Подрядчик заменит старый асфальт на новый и обновит бордюрные камни. В УДИБе отметили, что это не только повысит безопасность движения, но и улучшит внешний вид улицы.