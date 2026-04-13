Экстренное предупреждение выпустили в МЧС из-за приближающихся к Волгограду ливней

Сотрудники МЧС распространили экстренное предупреждение из-за надвигающихся на Волгоградскую область ливней, града и сильного ветра до 20 м/с.

— С 15:00 и до конца суток 13 апреля, ночью и днем 14 апреля ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 м/с, — предупреждают волгоградцев в МЧС России по Волгоградской области.

О надвигающейся на регион стихии горожанам сообщают и синоптики. По их словам, стихия обрушится на Волгоградскую область из-за действия Каспийского циклона. Свою власть над регионом он удержит еще как минимум два дня.

Фото из архива V102.ru.