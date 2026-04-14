Правда, что растительная пища защищает от деменции?

Учёные в течение 11 лет наблюдали за почти 93 тысячами человек среднего возраста. Оказалось, что люди, придерживавшиеся растительного рациона — с упором на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, орехи и бобовые — имели на 7% более низкий риск деменции. При этом выяснилось, что само по себе растительное питание не гарантирует защиту от деменции — всё зависит от качества продуктов.
Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин:
— Главная интрига этого исследования в том, что растительная пища — не всегда синоним здоровья. «Растительная» не равно «полезная».
Исследователи чётко разделили еду на две категории:
- Здоровая растительная: яблоко, горсть грецких орехов, тарелка киноа с брокколи.
- Нездоровая растительная: картошка фри, белый хлеб с вареньем, сладкая газировка (сахар — это тоже растительный продукт).
Естественно, что переход на веганские сосиски из сои и жареную картошку не спасёт ваш мозг. Риск деменции на таком «растительном» фастфуде вырастает на 25%. Это как заливать в автомобиль пальмовое масло вместо хорошего бензина — ехать можно, но двигатель скоро сломается.
О чём говорят цифры 11% и 25%?
Снижение риска на 11% на первый взгляд кажется: «ерунда, маловато». Но в масштабах эпидемиологии старения это большая цифра.
Представьте две группы людей после 60 лет.
Группа А: продолжает есть пирожные, белый рис и пить пакетированные соки.
Группа Б: убрала сахар из чая, добавила орехи и начала есть цельнозерновой хлеб вместо батона.
Через 10 лет в группе А диагноз «деменция» поставили на четверть чаще. Важно: это не значит, что они заболели из-за еды напрямую (об этом ниже), но риск взлетел заметно.
И хорошая новость: если вы уже в возрасте и грешили неправильным питанием, переключиться на здоровую тарелку никогда не поздно. Мозг скажет вам спасибо даже в 65+.
Почему это работает?
Авторы честно признаются: мы доказали связь, но не железную причину. Но механизмы понятны интуитивно.
- Цельные злаки и качественные масла = чистые сосуды. Альцгеймер часто называют «диабетом 3-го типа» из-за связи с инсулином и сосудами. Здоровая растительная диета сохраняет сосуды эластичными, а мозг — хорошо снабжаемым кровью.
- Орехи и кофе = противовоспалительный щит. В мозге при Альцгеймере идёт тихое хроническое воспаление. Полифенолы из кофе, чая и орехов тушат его.
- Добавленный сахар = скачки глюкозы. Рафинированные злаки и соки быстро всасываются, заставляя поджелудочную работать на износ и «засахаривать» нейроны.
Ложка дегтя
Исследование основано на анкетах. Люди рассказывали, что они ели. А мы, люди, склонны привирать. Мы забываем про третий пончик, но помним про утреннюю морковку.
Кроме того, люди, которые едят брокколи и орехи, как правило:
- а) больше двигаются (чтобы купить свежие овощи).
- б) лучше образованы (знают о пользе).
- в) меньше курят.
Всё это тоже защищает от деменции. Статистика постаралась это «вычесть», но полностью исключить эффект здорового образа жизни в целом трудно.
Полезные правила
- Замена, а не отказ. Просто белый рис → на бурый, печенье к чаю → на горсть миндаля, сок → на целое яблоко.
- Осторожно с «полезным» фастфудом — картошка и фруктовый сок из пакета — это растительные продукты, но мозг от них тупеет (в долгосрочной перспективе).
- И поздно не бывает — начинайте правильно питаться в любом возрасте. Снижение риска на 11% за 10 лет — это как вложить деньги в «пенсионный фонд» своего интеллекта.