Правда, что растительная пища защищает от деменции?

Учёные в течение 11 лет наблюдали за почти 93 тысячами человек среднего возраста. Оказалось, что люди, придерживавшиеся растительного рациона — с упором на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, орехи и бобовые — имели на 7% более низкий риск деменции. При этом выяснилось, что само по себе растительное питание не гарантирует защиту от деменции — всё зависит от качества продуктов.