Количество пострадавших с норовирусом в Урене выросло до 70

В Урене, городе в Нижегородской области, зафиксировано уже 70 случаев заражения норовирусом. Данную информацию предоставила Наталья Садыкова, заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора, в ходе пресс-конференции, состоявшейся 13 апреля.
По её словам, в течение последних двух суток новых случаев инфицирования не отмечалось. Стоит напомнить, что первые пациенты с симптомами пищевого отравления начали поступать в медицинские учреждения 5 апреля. Изначально было зафиксировано 54 обращения.
В качестве причины заболевания был установлен норовирус. Было установлено, что все пострадавшие употребляли воду, полученную непосредственно из-под крана. В связи с произошедшим было инициировано уголовное расследование. Ситуация привлекла внимание прокуратуры, а также главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.
Наталья Садыкова сообщила, что работа по выявлению источника распространения инфекции продолжается. Она также подчеркнула, что уровень грунтовых вод остается аномально высоким, что создаёт повышенный риск проникновения в них различных загрязняющих веществ.
В связи с этим, специалист рекомендовала местным жителям употреблять исключительно кипячёную или бутилированную воду. В настоящее время в регионе также проводится заблаговременная вакцинация населения против гепатита А.
Ранее еще одного ребенка госпитализировали из-за отравления в Урене.