В Ленобласти запустили интерактивную карту субботников

Интерактивная карта субботников, где можно познакомиться с запланированными местами уборки и предложить свои адреса, заработала в Ленинградской области. Особое внимание предстоит уделить объектам, благоустроенным по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном комитете по ЖКХ.
Сезон весенних субботников стартует в Ленобласти 13 апреля и завершится 8 мая. Планируется привести в порядок объекты по почти 2,8 тыс. адресам: убрать мусор, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, подготовить к летнему сезону малые архитектурные формы — скамейки, урны, детские игровые комплексы. Интерактивная карта доступна по ссылке.
«По традиции проведем и экологические субботники на общественных пространствах, во дворах, и патриотические накануне Дня Победы — на мемориалах, памятниках, братских захоронениях», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.