2026-м в Воронежской области 16 человек пострадали и 1 погиб в ДТП с мотоциклами и самокатами

С начала 2026 года в Воронежской области зарегистрировали 15 ДТП с участием мотоциклистов и водителей самокатов. В них погиб один человек и 16 пострадали. В Воронеже зафиксировано 10 таких аварий с 12 ранеными. Статистикой поделилась региональная Госавтоинспекция.
Для снижения аварийности в предстоящем сезоне в области проводят акцию «Внимание — мотоциклист!». В школах региона проведут дополнительные занятия с представителями мотосообществ — уроки безопасности с участием опытных байкеров и инспекторов. Предполагается, что они помогут подросткам лучше освоить правила управления мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что воронежец потерял управление самокатом и врезался в бордюр, повредив лобные кости.