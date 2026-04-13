2026-м в Воронежской области 16 человек пострадали и 1 погиб в ДТП с мотоциклами и самокатами

С начала 2026 года в Воронежской области зарегистрировали 15 ДТП с участием мотоциклистов и водителей самокатов. В них погиб один человек и 16 пострадали. В Воронеже зафиксировано 10 таких аварий с 12 ранеными. Статистикой поделилась региональная Госавтоинспекция.