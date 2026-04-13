Южные регионы лидируют по количеству урегулированных долгов с начала 2026 года

Около 5,7 тысяч жителей юга России по итогам первого квартала 2026 года урегулировали свои долги в досудебном порядке. Об этом сообщили в Юго-Западном Сбербанке. Эксперты ожидают, что в дальнейшем объем проблемной задолженности в макрорегионе также продолжит снижаться.
Один важнейших факторов в этом случае — рост популярности новых инструментов реструктуризации кредитов, особенности которых обсудили эксперты-участники пресс-конференции о важности финансового оздоровления регионов юга России, прошедшей на базе Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске при поддержке Сбера и РБК Кавказ.
Как рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» банка Денис Кузнецов, в первом квартале жители Юга и Северного Кавказа вышли на первое место по стране по урегулированию задолженности. Следующими идут жители Сибири и Урала. По объему регулирования южане занимают третью строчку в рейтинге с показателями 3,5 млрд рублей.
Отмечается, что чаще всего просроченная задолженность возникает из-за задержки доходов, отсутствия денежных средств, болезней, потери работы. При этом, ситуация с погашением задолженности в ЮФО несколько лучше, чем на Северном Кавказе.
Ольга Долгова отвечает на вопросы журналистов. Фото: Константин Бацоев.
— На Юге сказываются более высокие средние уровни заработной платы, финансовой грамотности и цифровизации. Ипотека традиционно платится лучше, поскольку это залоговый кредит: людям хочется оставаться в комфортных условиях проживания. С потребительскими кредитами и кредитными картами чуть сложнее. Кредитная ставка также влияет на частоту и график платежей клиентов. Просроченные платежи на юге России чаще всего возникают по кредитным картам, потребительским и автокредитам, — пояснила заместитель Председателя банка, руководитель блока «Проблемное взыскание и правовые вопросы» Ольга Долгова.
По статистике за прошлый год почти 568 тыс. россиян были объявлены судом банкротами. Из них 97,3% инициировали банкротство по своей инициативе. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты, объемы банкротных процедур каждый год увеличивают примерно на 30%. Это сказывается на банковской системе в целом.
— Волна популярности банкротства во многом вызвана агрессивной рекламой раздолжнителей — это компании-посредники, которые обещают «полное избавление от долгов», но умалчивают о серьезных последствиях, — заметила Ольга Долгова.
При этом в случаях судебного банкротства все чаще появляются прецеденты, при которых суд учитывает недобросовестное поведение заемщиков.
В рамках пресс-конференции эксперты подчеркнули, что в случае проблем с банковскими долгами эффективнее обращаться непосредственно к кредиторам, а не к раздолжителям, которые обещают «легкое списание». Именно такой подход помогает человеку восстановить платежеспособность и избежать долгосрочных репутационных рисков.