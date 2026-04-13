Режим угрозы ЧС ввели в Красноярске из-за аварии на Семафорной

Власти Красноярска объявили режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Причина — коммунальная авария на улице Семафорная. Как пояснил мэр Сергей Верещагин, это решение позволит ресурсникам оперативно мобилизовать все силы и средства для ликвидации последствий.
Глава города назвал инцидент самым сложным в практике красноярских специалистов за последние годы. Речь идёт о крупнейшем коллекторе, который собирает основную часть стоков с трёх районов правобережья. Бригады «КрасКом» работают на месте прорыва круглосуточно, подача воды горожанам не прекращается.
«Старый трубопровод нужно менять. Сейчас уточняются его характеристики», — написал Верещагин в соцсетях.
В целях безопасности полностью перекроют проезд на участке от Транспортного проезда до Паровозной.
Напомним, днём 9 апреля на Семафорной провалился участок дороги возле дома № 469 (в районе Мичуринского моста в сторону КрасТЭЦ). Позже выяснилось, что причиной стала авария на канализационной трубе.