Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим угрозы ЧС ввели в Красноярске из-за аварии на Семафорной

Бригады «КрасКом» работают на месте прорыва круглосуточно.

Власти Красноярска объявили режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Причина — коммунальная авария на улице Семафорная. Как пояснил мэр Сергей Верещагин, это решение позволит ресурсникам оперативно мобилизовать все силы и средства для ликвидации последствий.

Глава города назвал инцидент самым сложным в практике красноярских специалистов за последние годы. Речь идёт о крупнейшем коллекторе, который собирает основную часть стоков с трёх районов правобережья. Бригады «КрасКом» работают на месте прорыва круглосуточно, подача воды горожанам не прекращается.

«Старый трубопровод нужно менять. Сейчас уточняются его характеристики», — написал Верещагин в соцсетях.

В целях безопасности полностью перекроют проезд на участке от Транспортного проезда до Паровозной.

Напомним, днём 9 апреля на Семафорной провалился участок дороги возле дома № 469 (в районе Мичуринского моста в сторону КрасТЭЦ). Позже выяснилось, что причиной стала авария на канализационной трубе.